El presidente de Aena dice que cobran las tarifas más bajas de toda Europa

Madrid, 30 sep (EFE).- El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha dicho este lunes durante su intervención en la Cátedra Economía y Sociedad, de la Fundación La Caixa, que el gestor aeroportuario español cobra las tarifas más bajas de toda Europa.

Lucena ha señalado que no valen trampas a la hora de comparar las tarifas aeroportuarias de Aena con las de los gestores de aeropuertos de otros países, no vale "comparar peras con manzanas", sino que hay que comparar 'hubs' con 'hubs', aeropuertos turísticos con aeropuertos turísticos, los de las islas con los de las islas, los regionales con los regionales.

Por eso, ha dicho que "si se compara bien", los aeropuertos de Aena son los más baratos.

Recientemente la aerolínea irlandesa Ryanair, dijo que su expansión en España se estaba viendo afectada por el aumento de las tarifas en los aeropuertos regionales del país.

Sin embargo, Lucena ha dicho que de 2015 a 2023 las tarifas aeroportuarias de Aena han bajado en términos reales un 31 % y eso que la inflación en algunos momentos no ha sido precisamente baja.

Por otro lado, ha señalado que los aeropuertos españoles cuentan con capacidad suficiente para acomodar la demanda de vuelos a corto, medio y largo plazo, "salvo la lamentable excepción del aeropuerto de Barcelona".

Además, ha dicho que la ampliación del aeropuerto de Barcelona que se apruebe deben diseñarla los expertos por su complejidad técnica también en el ámbito medioambiental.

Ha indicado que hay motivos para ser optimistas sobre la ampliación de El Prat con el nuevo gobierno de Cataluña que preside Salvador Illa, pero ha dicho que en estos momentos Aena es "un actor pasivo", pues la decisión de la ampliación le corresponde al Gobierno de España en una parte y en la medioambiental al Ejecutivo catalán.

Además, ha negado que la expansión del puerto de Barcelona condiciones la ampliación del aeropuerto y ha afirmado que a día de hoy ni en los planes de expansión del puerto ni en lo que se estudia para ampliar el aeropuerto de El Prat hay contradicciones, sino que son proyectos perfectamente compatibles y "está todo perfectamente sincronizado".

El presidente de Aena ha recordado también que los aeropuertos que gestiona Aena no tienen estados financieros individuales, no los tiene Madrid, ni Barcelona ni otros, salvo como punto de referencia en la gestión, y ha dicho que en algunas regiones esto "cuesta más que se entienda", al tiempo que ha advertido que los aeropuertos no son un "compartimento estanco".

Respecto a la masificación turística, ha indicado que las decisiones de regulación turística se deben tomar desde una interpretación del interés general y que no emanen tanto de las empresas, si bien debe ser una regulación de sólidos principios económicos y las restricciones cuantitativas deberían ser un instrumento de último recurso. EFE