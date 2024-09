Un concejal de IU solicita la eliminación del Paseo Juan Carlos I de Sevilla por los "escándalos" del rey emérito

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha solicitado al Consistorio la eliminación del Paseo Juan Carlos I en la capital hispalense, en respuesta a los "crecientes escándalos de corrupción y malas prácticas que han envuelto al rey emérito, Juan Carlos I, en los últimos años". Así lo ha expresado Sánchez, según ha recogido la formación en una nota de prensa, quien además ha denunciado que es "inaceptable" que una avenida peatonal "tan emblemática" de la ciudad siga llevando el nombre de una figura "cuya conducta ha sido puesta en entredicho tanto dentro como fuera de España". "La monarquía, y en particular la figura de Juan Carlos I, ha perdido el respeto y la confianza de muchos ciudadanos debido a los casos de corrupción que salpican su imagen. Sevilla no puede seguir honrando a una persona que ha abusado de su posición y privilegios en perjuicio del pueblo", ha apostillado el concejal. La propuesta de Ismael Sánchez se enmarca dentro de un movimiento más amplio que busca revisar los símbolos y nombres de espacios públicos que ya no representan los valores democráticos y de transparencia que demanda la ciudadanía. En este sentido, ha defendido que "es el momento de apostar por referentes que sean ejemplos de integridad y compromiso con la justicia social". Además, Sánchez ha planteado la posibilidad de iniciar un proceso participativo con la ciudadanía para decidir un nuevo nombre para el paseo, destacando la importancia de que los vecinos de Sevilla sean quienes elijan qué figura o concepto debe reemplazar al actual. Finalmente, el concejal ha instado al resto de grupos políticos del Ayuntamiento a apoyar esta iniciativa, que considera un paso necesario para adaptar los espacios públicos a la realidad y sensibilidad de la sociedad actual. "No podemos seguir perpetuando homenajes a personas que han caído en el descrédito y que no representan los valores de la Sevilla que queremos construir", ha concluido.

