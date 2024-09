Lobato pregunta "qué razón hay" para relevarle ahora y tacha de "falta de respeto" los cambios de liderazgo en el PSOE-M

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha preguntado este viernes "qué razón hay" para relevarlo de su cargo ahora y ha tachado de "falta de respeto" al votante los cambios de liderazgo continuados al frente del partido en la región. "Lo que hay que analizar es el momento político actual o sea qué razón hay si hace dos años y medio hemos tomado una decisión clara que vamos a recuperar espacios vamos a tener equipos dinámicas de trabajo generar alternativas", ha planteado Lobato en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. Lobato ha pedido esta reflexión tras meses con su liderazgo puesto en duda, especialmente después de las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía el foco en la diferencia de voto entre el PP y el PSOE en la región. Esta presión aumentaba tras las críticas internas dentro del propio PSOE-M, como las vertidas en verano en una entrevista con Europa Press por el alcalde de Fuenlabrada y rival en primarias de Lobato, Javier Ayala. BUSCARÁ REVALIDAR SU PUESTO "Llevamos 30 años, a mi juicio, faltando al respeto a los votantes en Madrid. No ha habido ni un solo mandato en las últimas décadas con el mismo secretario general y portavoz. Cada dos años cambiamos, seis meses antes tenemos una ocurrencia para las elecciones", ha cargado Juan Lobato. El socialista ha asegurado que el PSOE "no se toma nunca en serio Madrid" y que hasta que lo haga "no van a tener un equipo, un proyecto que consolide y que genere un liderazgo reconocible, identificable y que de verdad apueste porque en Madrid pueda haber una alternancia política". Al hilo, ha defendido que él asumió este encargo hace dos años y medio y ha sacado pecho de los resultados obtenidos, especialmente en las elecciones autonómicas frente al "peor momento del PSOE en Madrid" tras los comicios adelantados del 2021. Ha exigido a su propio partido "un poquito de seriedad y de responsabilidad" para dar a los militantes el "respeto" que merecen. Lobato ha asegurado que tras el Comité Federal del partido, a finales de noviembre, tendrá "tres meses" para convocar el regional en el que ha confirmado que buscará revalidar su puesto.

Compartir nota: Guardar