Espada reprocha a Moreno "no presentar" un nuevo modelo de financiación autonómica a Sánchez, el actual "está caducado"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "no haya acudido" a su reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez con "una propuesta de financiación autonómica. Un modelo que, en sus palabras, "está caducado hace ya muchos años" que durante el gobierno de Rajoy "podía haberse cambiado", pero "no lo hizo". Ante ello, Espadas ha subrayado que con el gobierno del Partido Popular (PP) en España "llegaron 11.000 millones de euros menos a Andalucía". "Y Moreno no dijo absolutamente nada", ha criticado el dirigente socialista andaluz en un mensaje difundido en su cuenta en la red social 'X'. "De maltrato a Andalucía, nada" ha recriminado Espadas a Moreno. Así, ha insistido en que como presidente de la Junta "se ha beneficiado" de las políticas de Sánchez y de la economía y el empleo "en la situación actual que afortunadamente tenemos". Asimismo, Espadas ha criticado que el presidente de la Junta "haya ido a la Moncloa a que Sánchez le resuelva el problema" y "le imponga un modelo del Gobierno de España". "Es que no es así", ha aseverado. En este contexto, el dirigente socialista andaluz ha insistido en que "esto va de colaborar, de cooperar y de buscar una fórmula equilibrada", ya que Andalucía "tiene capacidad, tiene un acuerdo parlamentario con una fórmula que entendemos que es la justa". "¿Por qué no la ha explicado al presidente del gobierno en la Moncloa?", ha concluido Espadas.

