Moreno augura elecciones generales en 2025 y descarta moción de censura con Junts: "Hoy por hoy parece ciencia ficción"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este viernes, horas antes de su reunión con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, de que en el año 2025 se celebrarán elecciones generales. En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Moreno, a la pregunta de si cree que Sánchez va a agotar la legislatura, ha respondido que "todo es imprevisible" porque el presidente del Gobierno ha demostrado "que es capaz de llevar al extremo las posibilidades en términos políticos, vulnerando reglas que incluso no están escrita, pero que todos los presidentes anteriores habían cumplido" y él no tiene ese "límite mental". Sin embargo, Moreno ha considerado que Sánchez "lo tiene muy difícil" y está al frente de un Gobierno "agotado", "paralizado" y que no tiene viabilidad, "sin presupuestos, sin capacidad de sacar leyes adelante, sin poder sacar iniciativas, en clarísima minoría, y acosado por casos de corrupción". "Creo que este Gobierno está completamente limitado y soy de los que pienso que no puede aguantar más de un año en este gobierno", ha indicado Moreno, convencido de que en el año 2025, habrá elecciones generales en España. De otro lado, Juanma Moreno ha señalado que es de "ciencia ficción" y que no lo ve bajo ningún concepto que Junts y PP "puedan participar en una moción de censura" contra Pedro Sánchez, aunque ha querido dejar claro que cualquier decisión corresponde a la dirección nacional de su partido. Ha indicado que si bien, en el pasado, el PP tuvo una relación estable y fluida institucionalmente con un partido de centro derecha como CiU, en el día de hoy, Junts, el partido de Carles Puigdemont, "nada o poco tiene que ver con eso", por lo que ha insistido en que ve "bastante inviable" un acercamiento.

