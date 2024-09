Vox acusa a Moreno de "regar con dinero público la inmigración ilegal" a través de la renta mínima

Vox ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "regar con dinero público la inmigración ilegal" a través de la Renta Mínima de Inserción Social (Remisa) y la Ley de Infancia, y provocar "un efecto llamada con el que nutre a las mafias y falsas ONG que trafican con personas". En rueda de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha explicado que la Remisa recoge en su artículo 3 que tendrán acceso a la misma "aquellos que en el cumplimiento de la mayoría de edad, hayan estado en el año inmediatamente anterior bajo la tutela del Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía", y ha recordado que, en Andalucía, y según datos del propio Ejecutivo del PP-A, "500 inmigrantes que entraron de forma ilegal a nuestro país con 17 años tienen derecho a cobrar la renta mínima de inserción social". Alonso, se ha referido también a cómo la Ley de Infancia de Andalucía, en su artículo 132, dice que los menores extranjeros no acompañados, al cumplir los 18 años y hasta los 25, "serán destinatarios preferentes de las prestaciones de carácter contributivo o no contributivo y de empleo, así como ayudas al alquiler y acceso a la vivienda". Según el portavoz adjunto de Vox, "si hay que gastar dinero público en inmigración ilegal, que se utilice para comprarles un billete de vuelta a sus países de origen". Respecto al debate sobre migración que se desarrollará mañana jueves ante el Pleno del Parlamento en virtud de sendas proposiciones no de ley que han presentado PP-A y Vox, Alonso ha indicado que ambas iniciativas "son meridianamente distintas". Ha manifestado que el PP-A, con su iniciativa, "está intentando confundir a la población, a sus electores y a sus afiliados", porque "una semana dice una cosa y la semana siguiente dice la contraria respecto a la inmigración ilegal", por lo que "se está convirtiendo en una estafa". En su opinión, "para el PP, hacer frente a la inmigración ilegal es obtener más financiación para acoger a más inmigrantes ilegales" y, para Vox, "hacer frente a la inmigración ilegal es fortalecer la frontera e impedir que entre ni uno solo más en España asaltando la frontera". Ha lamentado que al Gobierno andaluz, "lo que le preocupa no es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez reparta por cada rincón de Andalucía inmigrantes ilegales, incluidos los menas, sino que no tiene financiación para poder atenderlos". "Y lo que preocupa a Vox es que se repartan y que provoquen inseguridad en los barrios", ha apostillado. Según Alonso, "si hay que gastar dinero público en inmigración ilegal, que se utilice para comprarles un billete de vuelta a sus países de origen" o, como poco "comprarles un billete para mandarlos a Bruselas, que es desde donde emanan todas estas políticas de fronteras abiertas a la inmigración masiva y de flujo de inmigrantes ilegales, sin respetar las fronteras". El portavoz adjunto de Vox ha tildado de "totalmente insostenible" la situación que se vive en Andalucía "por la invasión migratoria", una situación de la que su partido "no va a participar". "Se nos tacha de discurso de odio, cuando nosotros no tenemos ningún problema ni con la raza ni con el extranjero, sino que lo que pretendemos es un respeto absoluto a la legalidad", ha apuntado Alonso. Ha recordado que Vox "dice sí a la inmigración legal, ordenada y regulada, con contrataciones en origen, priorizando a aquellos inmigrantes con capacidad de integración cultural", mientras que rechaza "aquella inmigración que persigue una invasión islamista".

