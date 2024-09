PSOE no logra apoyos para que la comisión de mascarillas del Congreso pida una prórroga y la pedirá en solitario

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado que será su grupo el que pida una prórroga para que la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en pandemia pueda continuar trabajando más allá del 2 de octubre. La comisión iba a reunirse este martes para aprobar la petición de la ampliación de ese plazo a la Mesa del Congreso, pero la reunión se ha desconvocado a última hora, puesto que el PSOE no había recabado apoyos suficientes para poder aprobar esa solicitud. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, finalmente este órgano no se ha reunido después de que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, comunicara a los socialistas que no iba a apoyar esta prórroga. Su apoyo era imprescindible para que la comisión solicitara poder seguir trabajando más allá del 2 de octubre. Las decisiones de la comisión se toman mediante voto ponderado, es decir, teniendo en cuenta el peso de cada grupo en el Pleno. Dado que Valido representa en este caso a los ocho miembros del Grupo Mixto, si sumaba su voto a los noes del PP y Vox, se habrían impuesto con 178 --dos más por encima de la mayoría absoluta-- a los grupos que apoyaran la solicitud de esa prórroga. Ante esa posibilidad, el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler Mur, ha optado por desconvocar la reunión a puerta cerrada que estaba fijada para la una y media de esta tarde tan sólo 20 minutos antes. Casi al mismo tiempo, en rueda de prensa López ha anunciado que la solicitud de ampliación la presentará el Grupo Socialista. Después, desde el PSOE han trasladado que la comisión no se ha reunido por la ausencia de la secretaria primera de la misma, la socialista Mercedes González que renunció este lunes a su acta de diputada para poder ser nombrada directora de la Guardia Civil por el Consejo de Ministros este martes. La ausencia de González no iba a afectar a la votación sobre la prórroga puesto que ésta se hace mediante voto ponderado. En concreto, el portavoz socialista se ha limitado decir que su grupo pedirá una ampliación del plazo a la comisión y ha justificado esta solicitud en la necesidad de que se les dé más tiempo para investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a "empresas en las que hay familiares" del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Lo que queremos es requerir de la Xunta toda la información que tenga que ver con los contratos de Eulen, con la cuantía de esos contratos, con cuáles eran las otras ofertas, cuántos contratos menores hay sobre esta cuestión para, en base a esa información, actuar en consecuencia y adoptar las medidas que sean necesarias". ha comentado López. Pero, además de los asuntos relativos a Galicia, la comisión tiene otros muchos asuntos pendientes de investigar. De hecho, tiene aprobadas 137 comparecencias y aún no ha citado ni al 25% de integrantes de esa lista. Por ejemplo, quedan pendientes los principales protagonistas del 'caso Koldo', incluidos el propio Koldo García ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el ahora diputado del Grupo Mixto. Pero también varios dirigentes del PP, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, porque su nombre aparece en el sumario de la investigación; el portavoz del PP en la comisión de investigación, Elías Bendodo, que fue consejero de la Junta de Andalucía en los meses de la pandemia. En ese listado están igualmente pendientes de citación varios presidentes autonómicos 'populares' además del gallego Alfonso Rueda, como son Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia) o Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y varios de sus consejeros. EL 'CASO KOLDO' AL 'CASO ALMERÍA' Entre abril y junio fueron citados a comparecer los responsables de instituciones que contrataron con la 'trama Koldo' como el exministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. También se ha interrogado ya a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su condición de exmandataria de Baleares, a su sucesora en ese puesto, la 'popular' Marga Prohens, y al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue expresidente de Canarias durante la pandemia, además de algunos de sus consejeros. Asimismo han tenido la oportunidad de exponer ante la Cámara las conclusiones de sus informes de fiscalización sobre contratos de emergencia tanto la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como algunos de sus homólogos autonómicos. Pero no solo se ha hablado del 'caso Koldo', el conocido como 'caso mascarillas' de la Diputación de Almería ha sido otro de los ejes principales en las comparecencias de estos dos meses. Entre los citados han estado el actual presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, o el que fuese su vicepresidente, Oscar Líria, que fue detenido por el presunto cobro de mordidas durante la pandemia.

