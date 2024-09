Montero obvia la amenaza de Junts de tumbar la senda de déficit y pide el apoyo del PP en beneficio de sus CCAA

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha evitado comentar este miércoles la nueva amenaza de Junts de que volverá a tumbar la senda de aprobada por el Gobierno y ha optado por poner el foco en el PP incidiendo en que si esos objetivos no se aprueben supondría una merma de ingresos para las comunidades y los ayuntamientos en los que ellos gobiernan. Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso cuando, al ser preguntada sobre su debate con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha replicado con la respuesta que le ha dado el portavoz económico del PP, Juan Bravo, quien le ha pedido que no "amenace" a las comunidades autónomas. Montero ha incidido en que el Gobierno no profiere amenazas a los mandatarios autonómicos sino que lo que hace es "un ruego de que no permitan que se haga un recorte de 11.500 millones de euros a las comunidades y los ayuntamientos" con el argumento de que así "entorpecen" la elaboración de los Presupuestos. "Nada más lejos de la realidad", ha dicho, recalcando que esa teoría no tiene "ningún fundamento" puesto que el Gobierno puede presentar presupuestos sin tener aprobada una nueva senda de déficit. NO APOYARLOS ES "UN TIRO EN EL PIE" Además, ha dicho que quien no apoye esos objetivos se pegará "un tiro en el pie" allí donde gobierna porque contará con menos recursos. "Esto no se ha visto en ningún lado, así que espero que el sentido común se imponga", ha dicho, remarcando que es "una paradoja" que el Gobierno defienda que no haya recortes en las administraciones en las que gobierna el PP mientras los de Alberto Núñez Feijóo "siempre intentan poner chinas en el camino". Aunque en público no hay ninguna dirigida a Junts, fuentes del Gobierno ven "absurdo" que la formación catalana haya anunciado que votará en contra de la senda de déficit aprobada por segunda vez por el Consejo de Ministros, después de que el partido de Carles Puigdemont ya la rechazara este verano. En ese sentido, advierten de que Junts cuenta con más de 300 alcaldes, que saldrán perjudicados si la senda de estabilidad no sale adelante. Indican además que, se equivcan si piensan que de este modo no van a formular el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. SE VAN A PRESENTAR LOS PRESUPUESTOS SÍ O SÍ En este contexto, Montero ha dado por hecho que haya o no nueva senda de déficit los Presupuestos para 2025 "se van a presentar" y que eso a quién "beneficia" es al Gobierno central mientras que las perjudicadas serán las administraciones locales y autonómicas. Y es que, si la senda de déficit que aprobó el Consejo de Ministros el martes no es respaldada por las Cortes, los Presupuestos se elaborarán con la senda remitida a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad de 2023, lo que se traduce en menos recursos para los territorios. En concreto, María Jesús Montero concretó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes que la senda que se remitió a Bruselas supondría un recorte presupuestario de 11.500 millones de euros en los próximos dos años (4.800 el primero y 6.700 el segundo) para los territorios. Por eso, la ministra de Hacienda insta al Parlamento a respaldar la senda que presenta ahora el Ejecutivo, que fija un déficit público del 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027, además de recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%. De su lado, el límite de gasto no financiero o 'techo de gasto', que no se vota en las Cortes, establece un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

