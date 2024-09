Aragón quiere un acuerdo, en días, con todos los partidos incluido VOX, que rechace la financiación singular de Cataluña

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo autonómico es alcanzar, en días, un acuerdo entre todas las formaciones políticas, incluido VOX, que rechace la financiación singular de Cataluña porque puede ir en perjuicio de los aragoneses y afectar a la financiación de los servicios públicos en la Comunidad. "Lo prioritario --ha incidido-- es llegar a un acuerdo con todas las formaciones políticas y alcanzar consensos para implicar al conjunto de la sociedad aragonesa y defender los intereses de la Comunidad Autónoma, que es a lo que se debe cualquier gobierno". Lo importante, ha dicho Mar Vaquero, es diferenciar las relaciones multilaterales, que se recogen en el Estatuto de Autonomía y que el PP defiende, y otra, llegar a un acuerdo sobre financiación, que debe debatirse en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De esa forma ha respondido al anuncio del PSOE en la Diputación de Huesca que presentará un iniciativa para reclamar una financiación singular en la línea que recogen varios artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón. Al respecto, ha añadido que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón comparece este jueves en las Cortes de Aragón y "se quiere promover el consenso entre todas las formaciones políticas, como ha sido en acuerdos precedentes, para mandar a Madrid un dictamen refrendado por todas o casi todas las formaciones --solo VOX no apoyó el último-- y siempre en un clima de consenso y es lo que reivindicamos para llegar a acuerdos: que se rechace el acuerdo singular como el que promueven en Cataluña que puede ir en perjuicio de los aragoneses y afectar a la financiación de los servicios públicos y las aportaciones del Estado para llevar a cabo infraestructuras". En la comparecencia de Azcón ante la Cámara autonómica, se dirigirá a las formaciones políticas para alcanzar un acuerdo, sobre el que "no hay plazos, pero hay que no dilatarlo y es cuestión de días para conocer las propuestas del resto". Sobre la incorporación de los sindicatos y la patronal en el acuerdo, Mar Vaquero ha precisado que hay que ir por paso y el objetivo inicial del acuerdo es "rechazar sistemas de financiación singulares y privilegiados, como el de Cataluña, que no responde a la financiación de los servicios públicos, sino a otra razón de peso que es que Sánchez consiga mantener la Presidencia del Gobierno de España, es un acuerdo condicionado por el interés particular de Sánchez". ACUERDOS CON TODOS En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ha abundado en que "en la actualidad se habla de defender principios de igualdad y solidaridad territorial que se en lo que afecta el acuerdo singular y privilegiado para Cataluña" frente a otros parámetros de la financiación autonómica como la población, la densidad, el envejecimiento o el coste real de los servicios. Vaquero ha reconocido que esos contactos con otros partidos "los hay obviamente" porque es un asunto que "preocupa" al Gobierno de Aragón, ya que "tiene que ver con la vida cotidiana de todos los aragoneses" y ha recordado que han cifrado en más de 230 millones de euros el dinero que tendría de menos el Gobierno de Aragón para gestionar proyectos y recursos públicos fundamentales como la educación, sanidad y servicios sociales que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. La conversaciones está iniciadas, ha reconocido, y cuando haya posibilidades de que prosperen se trasladará a la sociedad que los partidos políticos han emitido un informe de rechazo a ese tipo de acuerdos. Vaquero ha recalcado que la aspiración es llegar a acuerdos con "todas las formaciones políticas y defender vida de todos los aragoneses y tener recursos para prestar los servicios y acometer proyectos que contribuyan a la transformación de Aragón con inversiones importantes, que Teruel pueda combatir la despoblación y el Alto Aragón tenga proyectos importantes y sus recursos hagan mejorar y tener prosperidad en el territorio". Ha confiado en que todas la formaciones políticas se sumen porque no es debatir sobre los parámetros en una negociación multilateral, sino el día a día y los recursos que tiene que tener la comunidad autónoma con el principio de igualdad entre españoles y de solidaridad interterritorial que se ha quebrado por el acuerdo con Cataluña". En cuanto a la decisión de los presidentes de Andalucía y Comunidad Valenciana de que se sentarán a hablar con el presiente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, si les cita, Vaquero ha insistido en que "ha quedado claro que el luchar para la negociación de la financiación autonómica tiene que ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera y es lo que reivindicaremos sin perjuicio de que haya temas que se traten en conferencias sectoriales y lo que contempla el Estatuto de Autonomía, que son foros distintos para cuestiones diferentes". "Para defender el principio de igualdad y solidaridad interterritorial, está el Consejo de Política Fiscal y financiera", ha zanjado. Preguntada por si Azcón no se sentará a hablar con Sánchez sobre financiación, ha respondido que "no hay ninguna reunión que haya solicitado el presidente del Gobierno y sin ello es difícil tomar una decisión y cuando se tiene tan claro donde se tiene que debatir la financiación autonómica solo llevaría a especulaciones". Ha lamentado que Sánchez se haya negado a convocar la Conferencia de Presidentes, que "es obligatorio y pensar que Sánchez se dirija a Azcón para tener una reunión es mucho pensar". Por ello, ha considerado que "hay que esperar y ser prudente e ir paso a paso. Lo importante es dirigir un pronunciamiento consensuado y de unidad de todas las fuerzas políticas en una posición común para defender la vida cotidiana de los aragoneses, que es lo que está en juego con la financiación autonómica".

Compartir nota: Guardar Nuevo