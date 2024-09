El PP pide al Gobierno un fondo extraordinario de ayuda para los refugiados saharauis y reservar una partida en los PGE

El PP quiere que el Gobierno destine un fondo extraordinario para ayudar a los refugiados saharauis ante la emergencia alimentaria a la que se enfrentan en los campos de Tinduf (Argelia) y que reserve en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida para garantizar que reciben alimentos y bienes de primera necesidad. Para ello, los de Alberto Núñez Feijóo han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para su debate en el Pleno dado el "absoluto deterioro de las condiciones de vida que afectan a los casi 180.000 refugiados saharauis que residen en los campamentos de Tinduf (Argelia) y la emergencia alimenticia que les afecta y que ya no admite demora en la respuesta". Según explica el PP en su exposición de motivos, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) redujo desde noviembre de 2023 un 30% las raciones alimenticias de emergencia que entrega a los refugiados saharauis. A esto ha venido a sumarse las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania, con la consiguiente "inflación desmedida de los alimentos en el mercado internacional", así como una reducción importante en la financiación de los programas humanitarios por parte de las agencias internacionales". Como consecuencia de todo ello, se ha producido "un ostensible empeoramiento de los indicadores nutricionales, en particular las tasas de anemia entre el 75% de las mujeres embarazadas y los lactantes, así como la desnutrición y el retraso del crecimiento entre el 50% de la población infantil menor de cinco anos", ha resaltado el PP. Además, casi el 90% de los refugiados saharauis que viven en los campos de Tinduf "padece inseguridad alimenticia o está en riesgo de caer en ella", según han alertado las agencias de la ONU y las ONG que trabajan en la zona. Así las cosas, los 'populares' quieren que desde el Congreso se inste al Gobierno a "habilitar con urgencia un fondo extraordinario de ayuda humanitaria para paliar la actual situación de extrema gravedad que padece la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf". Junto a ello, reclaman que se incluya en los próximos PGE, en cuya elaboración está trabajando actualmente el Ejecutivo, "una partida destinada a garantizar la suficiencia alimentaria y de productos de primera necesidad para la población saharaui" que vive en los campamentos. El diputado Javier Noriega, uno de los firmantes de la proposición no de ley, ha confiado en que esta prospere y sea llevada al Pleno. "Esperemos que la Mesa del Congreso no aparque esta iniciativa legislativa, como ha hecho con otras muchas" dado que la situación de los refugiados saharauis es "completamente desesperada", "y que todos los grupos lo apoyen", ha confiado en un mensaje en la red social X que ha rematado con un "viva el Sáhara libre".

