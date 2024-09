Las bambalinas y entresijos de los conciertos de Springsteen, en un documental en octubre

Madrid, 6 sep (EFE).- Los entresijos y movimientos previos entre bambalinas que se suceden ante los conciertos en directo de Bruce Springsteen centran un nuevo documental que Disney + estrena en exclusiva el próximo 25 de octubre.

'Bruce Springsteen and The E Street Band: Diarios de carretera' es el título de esta producción dirigida por Thom Zimny, colaborador desde hace muchos años del Boss, y que ha sido producida por el propio artista, entre otros.

En concreto, este documental sigue la gira realizada entre 2023 y 2024 por el autor de 'Born to Run' y recoge todo el proceso de creación previo a los conciertos, con imágenes de los ensayos de la mítica banda que acompaña al músico.

Springsteen en persona comenta cuanto acontece alrededor de esos directos y se incluyen asimismo momentos especiales detrás del escenario.

Su última gira, que pasó por países como España este verano, fue una de las más accidentadas de su trayectoria, en parte por culpa de la pandemia, que retrasó varias veces sus planes de volver a la carretera junto a The E-Street Band con el disco de temas inéditos, 'Letter To You' (2020).

Ya en marcha, varios problemas de salud afectaron el normal curso de la agenda. Los sufrieron distintos miembros de la banda, pero también Springsteen que, con 75 años recién cumplidos, llegó a temer "no volver a cantar de nuevo".

De hecho, a sus conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid el pasado mes de junio llegó tras varios días de reposo por prescripción médica al verse afectada su garganta, lo que le obligó a posponer varios "shows" hasta el año que viene. EFE

jhv/oli