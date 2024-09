Illa pide a los grupos parlamentarios una "actitud constructiva" para encontrar puntos en común

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este jueves a los grupos parlamentarios que tengan una "actitud constructiva" para encontrar puntos en común y, así, pensar primero en Cataluña y ponerla por delante. Así se ha expresado en una comparecencia a petición propia ante el pleno del Parlament para explicar la composición del nuevo Govern, en la que ha destacado los acuerdos de investidura con ERC y los Comuns a pesar de pensar "diferente en muchas cosas". "Pongamos Cataluña por delante. Yo me comprometo. Creo, sinceramente y humildemente, que con la composición del Govern que hoy os he presentado, lo demuestro", ha afirmado Illa, que ha señalado que algunos consellers van --textualmente-- más allá de las fronteras ideológicas del PSC. En este sentido, ha pedido consensos amplios y ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios excepto a Vox y a Aliança Catalana, sobre los cuales ha señalado que "practican discursos de odio". "Será una prioridad de mi Govern desmontar metódicamente, impecablemente, pacientemente, los discursos de odio que no tienen cabida en la sociedad catalana, ni en la europea, ni en la española", ha sostenido. El presidente ha explicado que el objetivo de su Govern se basa en tres ejes: la institucionalidad y el autogobierno efectivo; los servicios públicos, y una industrialización y generación de prosperidad verde de acuerdo a criterios medioambientales. También ha situado cinco prioridades para su acción de Govern: ambiental; social; económica; de reforma de la administración pública y de los servicios públicos y política. PRESUPUESTOS DE 2025 En su comparecencia, Illa se ha referido a los Presupuestos de la Generalitat de 2025 y ha explicado que la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha iniciado ya el proceso, que harán, ha dicho, "de forma dialogada, escuchando, priorizando a los grupos que han dado apoyo" a la investidura, es decir, ERC y Comuns. "Sé que mi Govern se tendrá que ganar este apoyo a los Presupuestos. Lo que sí reitero hoy es la voluntad de hacerlo. Y, por lo tanto desplegaremos un proceso de diálogo no exclusivo con ellos", ha asegurado.

