España festeja cuatro medallas en su lucha contra el crono

París, 4 sep (EFE).- El valenciano Ricardo Ten, en clase C1, y el barcelonés Sergio Garrote, en H2 de bicicletas de mano, se proclamaron este miércoles campeones paralímpicos con sendas victorias en la contrarreloj de los Juegos Paralímpicos de París, en los que el aragonés Eduardo Santas se adjudicó la plata en C3 y Damián Ramos el bronce en C4.

El ciclismo español se dio un festín en el recorrido urbano de 14,1 kilómetros -la C1 y H2 dio una vuelta y la C3, C4 y H2 dos-, con dos rampas de 4.5 y 4.7%, con salida y llegada en Clichy-sous-Bois, municipio a quince kilómetros al este de París, con 30.000 habitantes.

La primera medalla de la jornada fue la del valenciano Ricardo Ten, que dio una auténtica exhibición en la contrarreloj de la clase C1 de discapacitados físicos, aventajando en 38 segundos al alemán Michael Teuber, que se colgó la plata.

Ten, de 49 años, salió el último de los diez participantes en la contrarreloj y, con una cadencia fluida y constante, ya marcó el mejor tiempo en el primer paso intermedio tras imponer una velocidad que le permitió incluso doblar a alguno de los rivales, como el alemán Pierre Senska.

Ricardo Ten paró el crono en 20:39.53, aventajando en 38.61 a Teuber y en 39.41 al polaco Zbigniew Maciejewski, bronce.

Con esta victoria en la contrarreloj, Ricardo Ten se resarció de lo que le ocurrió hace tres años en Tokio en la misma prueba, cuando un golpe de calor cuando iba tercero le privó de la medalla.

"En Tokio pasaron un montón de circunstancias que se nos escapaban a nosotros y aquí había que aprovechar la oportunidad. Creo que lo hemos aprovechado a las mil maravillas, tanto en las pruebas de pista como en la ruta. Esta prueba, que era la que habíamos preparado, ha salido a las mil maravillas", comentó Ten.

La segunda alegría la dio Sergio Garrote, en la clase H2 de bicicletas de mano, que revalidó su corona de campeón paralímpico en la contrarreloj tras dar otro recital.

El ciclista catalán, de 45 años, marcó un ritmo muy alto y ya en el primer tiempo de paso iba primero. Sin aflojar el ritmo debido a una alta cadencia de movimiento con sus brazos, terminó parando el crono en 24:33.71.

Segundo quedó el italiano Luca Mazzone, con 25:18.82 (+45.12), que, al igual que le ocurrió en Tokio hace tres años, repitió la medalla de plata. Tercero quedó el francés Florian Jouanny (+45.58).

"La sensación es increíble. Me siento muy bien ahora mismo. Es magnífico el premio al trabajo, al sacrificio del esfuerzo. Llevo desde el mes de abril concentrado con mi familia, con mi mujer, con mi perrita y entrenando bajo un sol infernal, en altura y ha costado llegar hasta aquí", dijo Garrote, al término de la prueba.

El aragonés Eduardo Santas, en la clase C3, con discapacidad cerebral, concluyó segundo a 43 segundos y se colgó la plata en su carrera, solo por detrás del francés Thomas Peyroton-Dardet.

"Es lo que quería en toda mi carrera deportiva, ya no me faltaba nada más. Era lo que tanto ansiaba. Venía súper confiado a la crono. Me daba mucho miedo hacer otra vez el cuarto puesto, como otras muchas veces. He apretado a muerte, lo que no habría apretado entrenando ni de coña, y he conseguido hacer segundo, así que súper feliz", dijo Santas al terminar su carrera de 28,3 kilómetros.

Eduardo Santas participó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde logró la medalla de bronce en la prueba de velocidad por equipos, junto a Alfonso Cabello y Amador Granados, siendo además el primer metal en la historia española en esta prueba en unos Juegos. También obtuvo dos diplomas en las pruebas de persecución individual y kilómetro en pista.

En Tokio 2020, quedó a las puertas del podio con un cuarto puesto en la prueba de ciclismo en pista persecución individual de 3.000 metros, y un quinto en la contrarreloj de ciclismo en ruta.

El gallego Damián Ramos también quiso sumarse a la fiesta ciclista y se llevó una medalla de bronce en la clase C4 de discapacitados físicos para deportistas con la coordinación algo limitada en un lado del cuerpo y en las extremidades inferiores.

Ramos finalizó tercero el recorrido de Clichy-sous-Bois, por detrás del francés Kevin le Cunff, ganador, y de su compatriota Gatien le Rousseau, segundo.

El único de los españoles que no consiguió medalla fue el gaditano Luis Miguel García Marquina, sexto en su contrarreloj a 53 segundos del podio. EFE

