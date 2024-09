Abascal dice que Sánchez no está en contra de los 'lamborghinis', sino que busca destruir a la clase media

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no está en contra de 'lamborghinis', sino que persigue a "los diésel de los trabajadores" y busca "destruir" a la clase media. Ha reaccionado así a la defensa que este martes ha hecho Sánchez en la inauguración del nuevo curso político en el Instituto Cervantes de un alza fiscal para "quienes tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas" y para un país "con más transporte público y menos lamborghinis". "El tirano mentiroso y ladrón no está contra los lamborghinis ni los falcon. Está persiguiendo los diésel de los trabajadores, está destruyendo la clase media", ha expresado el líder de Vox en un mensaje en la red social X. Abascal también ha cargado contra el líder del PSOE por "robar con impuestos el dinero que necesita para pagar sus cohechos", además de por "robar el futuro a los españoles que más lo necesitan". Asimismo, ha ironizado con que los socialistas llaman a Sánchez "el puto amo", pero que finalmente ha resultado ser "un puto ladrón de todos los españoles". El presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo va a elevar la fiscalidad "a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas", no para perjudicar a los millonarios, "sino para proteger a las clases medias". Además, ha adelantado que pondrá en marcha "nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de los que se benefician ciertas élites" del país.

