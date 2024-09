Vox rechaza a Escrivá, "un socialista de carné", como gobernador del Banco de España y critica el "mercadeo" con el PP

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha rechazado la candidatura del ministro José Luis Escrivá para ser gobernador del Banco de España, pues le considera "un socialista de carné", y ha criticado el "mercadeo absoluto" de las instituciones que a su juicio practica el Gobierno, pero también el PP. "No me gusta un socialista como gobernador del Banco de España, alguien de carné político --ha dicho en rueda de prensa en el Congreso--. Nos gustaría que se guardara un mínimo de apariencia de imparcialidad". Pero no sólo critica al Gobierno por lo que llama "mercadeo absoluto de las instituciones", sino que también señala al PP recordando que ha participado en pactos para repartirse el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE, el Tribunal de Cuentas o las comisiones parlamentarias del Congreso. "El PP dice muchas cosas pero luego hace lo contrario", ha apostillado. Preguntada también por la presidencia del Consejo General del Poder Judicial que actualmente se encuentra en negociación entre los vocales, Millán ha reiterado que desde su formación abogaban por una reforma judicial que garantizase la independencia de dicho órgano y por tanto, cualquier cosa que derive del pacto entre PP y PSOE para "repartirse" los jueces "no les gusta".

