Iratxe García (PSOE) remarca que las contradicciones del PP en migración demuestran que "no es digno de gobernar España"

La secretaria de la UE de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Iratxe García, ha criticado las "claras contradicciones" del PP en materia del pacto migratorio, al que votó a favor en la Unión Europea pero en contra en España, demuestran claramente la "falta de humanidad de este partido, que no es digno de gobernar este país". Con estas contradicciones, ha subrayado García, los 'populares' pretenden generar "más desconcierto, preocupación y ruido" con una política migratoria que "cada vez más se parece a lo que defiende la extrema derecha". En estos términos se ha expresado la socialista en relación con la situación migratoria actual durante su intervención en la Fiesta de la Rosa de Sahagún (León), donde ha estado acompañada del secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, que se ha celebrado en el Palacio de Grajal de Campos. En opinión de García, la política migratoria del Partido Popular se parece "cada vez más a la política migratoria de la extrema derecha", si bien ha reconocido "que los 'populares' tienen distintos modelos". "Está el modelo del portavoz del GPP en el Congreso, Miguel Tellado, que habla de las deportaciones masivas; el del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de generar a través de redes mensajes que desconfianza e intentan plantear a los migrantes como un peligro y una amenaza", ha enumerado la socialista. No obstante, Iratxe García ha señalado que este fin de semana se ha conocido el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es el de la "acogida selectiva de inmigrantes". "Si son latinos y si son ricos, les aceptan", ha lamentado, al tiempo que se ha preguntado qué pasa entonces con los 19.000 niños que solo en el 2021 fueron víctimas de violencia y reclutamientos para las guerras. "Como no tienen nuestro mismo color de piel tienen menos derechos y oportunidades", ha criticado la secretaria de la UE de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo en relación con las palabras de Ayuso. Por último, García ha afirmado que en política "hay que ser humano y la falta de humanidad que demuestra el PP en estos momentos demuestra claramente que no es digno de gobernar este país.

