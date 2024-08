Torres reitera al PP que apoye la Ley de Extranjería para poder mejorar el texto en la tramitación parlamentaria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado al PP que apoye el texto de reforma de la Ley de Extranjería, un documento que cuenta con el respaldo de nueve grupos parlamentarios y que podría incluso mejorarse durante el trámite parlamentario si los populares dan su visto bueno para poder "empezar a andar" con el asunto. Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que recordó que los populares votaron 'no' a que se admitiera a trámite el texto registrado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. "Lamentablemente --comentó-- no contó con el apoyo del principal partido del Congreso, de la oposición y que gobierna en once CCAA y también en las dos ciudades autónomas". Torres incidió en que se trata de una situación de emergencia con la llegada masiva de menores a Ceuta y a Canarias, jóvenes que no pueden ser deportados porque lo impide la legislación internacional y que se quedan en las CCAA al ser competencia autonómica, un problema ante el que el Gobierno de España "puso sobre la mesa una solución". Para el ministro, lo primero es volver a reclamarle al PP su visto bueno por la necesidad de dar una respuesta inmediata a esta problemática con los menores migrantes no acompañados, puesto que en el trámite parlamentario habrá tiempo para mejorar un documento. "En tanto en cuanto esto no se produzca --matizó-- vamos a seguir negociando. Vamos a seguir tendiendo la mano y a seguir hablando. No hemos roto las negociaciones con los grupos políticos durante el mes de agosto y el Gobierno va a seguir en esa voluntad de darle una respuesta a los menores migrantes no acompañados". Con todo, el canario hizo especial hincapié en que, "con sinceridad", le pide al PP que regrese a la senda de la defensa humanitaria de quienes vienen en pateras y cayucos. Al respecto, Torres explicó que siempre han habido deportaciones de migrantes ilegales porque hay convenios firmados con Mauritania, Marruecos o Senegal. "Hay una propuesta sobre la mesa de una inmigración circular, hay que potenciar la migración regulad y necesitamos también del máximo consenso posible. La ultraderecha no quiere. Se ha apartado desde el minuto cero. Pero lo que sí tengo que denunciar es que el PP le compre las tesis y que diga casi lo mismo que dice la ultraderecha de poner muros en el mar, sacar a la Armada para frenar a los cayucos y a las pateras", concluyó.

