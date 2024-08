CC reprocha a PP y PSOE que conviertan la inmigración irregular en una "guerra política" para ver "quien es más duro"

La diputada por Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha acusado al PP y al PSOE de convertir la inmigración irregular en una "guerra política" por "ver quien es más duro" y plantear las soluciones que "creen que sus votantes quieren escuchar", en lugar de implementar políticas que verdaderamente busquen solucionar el problema migratorio. "Asistimos al rifirrafe entre el Partido Popular y el Partido Socialista a ver quién es más duro, por ver quién plantea la solución que creen que sus votantes, o sus futuros votantes, quieren escuchar; y nos encontramos en una guerra política que poco tiene que ver con las verdaderas soluciones", ha advertido Valido en una entrevista en Radio Nacional de España recogida por Europa Press. Así, ante la falta de "verdaderas" soluciones, la diputada de la formación canaria ha pedido al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que dé un paso adelante "fuera del Estado español" y exija "acción" a la Unión Europea en conjunto. En este sentido, aunque ha agradecido "el intento" de Sánchez, ha rechazado los acuerdos bilaterales de "inmigración circular" a los que ha llegado el presidente del Gobierno con Mauritania, Gambia y Senegal esta semana durante su gira africana ya que, según piensa, "ninguno de esos países va a cambiar su funcionamiento". "No creo que se pueda avanzar mucho con reuniones bilaterales entre España y Senegal, España y Mauritania o España y Gambia; creo que la Unión Europea tiene que actuar con todo el poder y el peso que atesora", ha sentenciado Valido. RECURSOS MÉDICOS PARA DETERMINAR LA EDAD DEL MIGRANTE Del mismo modo, ha asegurado que Canarias necesita más recursos "no sólo económicos, sino también personales" para hacer frente a la crisis migratoria y atender correctamente a aquellos menores migrantes que llegan a la costa canaria a bordo de pateras. "Tanto salvamento marítimo como la Policía Nacional están extenuados", ha apostillado. Además, ha explicado que el Estado necesita, a su juicio, reforzar los servicios médicos en las islas para "determinar la edad de los menores en tiempo y forma" ya que se corre el "importante riesgo" de acoger a adultos e instalarlos en un centro dedicado a los menores migrantes. VE "COMPLICADO" APROBAR LOS PGE En otro orden de cosas, la diputada de Coalición Canaria ha aseverado que ve "complicado" que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 salgan adelante porque el Gobierno "va contra reloj" y necesita mantener "las reuniones necesarias" con los grupos parlamentarios para explicar, entre otros asuntos, el pacto entre PSC y ERC por el que se le otorgaría a Cataluña un concierto económico. "Las conferencias de presidentes son necesarias para que los territorios tengan la tranquilidad de que ese acuerdo, que no sabemos muy bien qué es porque para Esquerra es una cosa y para la ministra de Hacienda es otra, no les perjudica", ha censurado sin cerrarse a prestar su apoyo al acuerdo y a los presupuestos.

