Montero comparecerá el próximo miércoles en el Senado para explicar la financiación singular de Cataluña

La Mesa del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría, ha aprobado este jueves la celebración de un Pleno urgente el próximo miércoles 4 de septiembre para que comparezca la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique la financiación singular para Cataluña pactada con ERC y aclare si es un concierto económico o no. Los de Alberto Núñez Feijóo han hecho valer su mayoría absoluta en el Senado y han obligado a comparecer a la vicepresidenta en la Cámara Alta después de que no lograsen hacerlo en el Congreso durante el mes de agosto al rechazarse su petición en la Diputación Permanente. De esta manera, María Jesús Montero tendrá que dar cuenta ante el Pleno del Senado el próximo miércoles 4 de septiembre a las 11:00 horas del acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa que supone que Cataluña salga del régimen común de financiación y comience a recaudar y gestionar el cien por cien de los impuestos. Según declaró la ministra, este acuerdo no se trata de un concierto económico, sino de una financiación singular para Cataluña, unas palabras que no sentaron bien dentro de ERC y advirtieron que necesitan su apoyo también para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "La comparecencia de la ministra Montero es de carácter urgente, ante la desinformación absoluta del Gobierno y el silencio entre el Ejecutivo y ERC, tras su vergonzoso acuerdo. Los españoles necesitan saber con transparencia qué se ha negociado y acordado entre el PSOE y ERC", defiende el PP. El Pleno del próximo miércoles, que no estaba previsto en el calendario de sesiones, acogerá únicamente la comparecencia de María Jesús Montero y en las próximas fechas el PP tiene previsto hacer sesiones monográficas sobre financiación autonómica, con especial hincapié en el cupo catalán.

Compartir nota: Guardar Nuevo