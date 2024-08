Abascal espera “un partido cerrado” que tendrán que “abrir”

Granada, 29 ago (EFE).- El entrenador del Granada, Guille Abascal, vaticinó para este viernes, ante el Huesca, “un partido cerrado” que tendrán que “abrir” y en el que esperan “ser concretos y determinantes en las áreas”.

Abascal confirmó esta tarde en rueda de prensa la baja de última hora por lesión del extremo polaco Kamil Jozwiak, que se une al también lesionado Óscar Melendo.

Sobre el Huesca, colíder de la categoría, el técnico recordó que viene de lograr dos victorias: "ha ganado fuera y dentro y vendrá a llevarse el máximo premio posible”.

“Es un equipo que a balón parado es muy fuerte, basa su fortaleza en la defensa de área donde acumula hasta nueve jugadores. Hay que intentar marcar antes que ellos”, comentó sobre el rival.

Abascal incidió en que el Huesca “compite muy bien en los duelos y el uno contra uno”.

“Tenemos que minimizar sus acciones a balón parado y tenerlos lejos de nuestra portería para que no haya peligro. Es un rival que se puede compactar y cerrar. Esperamos un partido cerrado por parte de ellos que tendremos que abrir nosotros”, sentenció.

El técnico pidió poner “especial atención en vigilancia y transiciones” aparte de “transformar las situaciones” que generen y de ser “concretos y determinantes en las áreas”.

Abascal calificó como “una oportunidad” los dos partidos seguidos que tienen ahora en casa ante Huesca y Deportivo porque tienen “una espina clavada del primer partido” al perder en la primera jornada ante el Albacete y quieren “darle una alegría en casa a la gente”.

Sobre el hecho de si tienen o no la mejor plantilla de la Liga, dejó claro que “las plantillas no las hacen los nombres” y que “la posición final no te la da la plantilla, sino el trabajo y la unión”.

Abascal alabó a Manu Trigueros porque “a veces su cabeza va más rápida que el balón” y se tienen que “adaptar a él” agregando que “da igual en qué zona del campo esté”.

Sobre el cierre del mercado este viernes, apuntó que “es una situación que algún día tendrá que cambiar por el bien del fútbol” y que “cuanto antes acabe mejor para todos”. EFE

