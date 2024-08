Vox alerta de problemas de "inseguridad y delincuencia" a consecuencia de "narcotráfico, okupación e inmigración ilegal"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido de los problemas de "inseguridad y delincuencia", que ha achacado al "narcotráfico, la okupación y la inmigración ilegal". En este sentido, Gavira se ha pronunciado este miércoles en Manilva (Málaga), localidad donde ha dicho que se está dando "un problema de inseguridad, un problema de delincuencia, un problema consecuencia del narcotráfico, de la okupación, de la inmigración ilegal y que se traduce también en esos tiroteos que se han producido en esta localidad malagueña". Al respecto, el líder de Vox ha dicho que "estas son las políticas de la izquierda que el Partido Popular abraza; y a los políticos no nos han votado para que consintamos, para que permitamos y para que amparemos lo que es la delincuencia y lo que es la inseguridad". Gavira ha sostenido que Vox ha acudido a Manilva a escuchar a sus vecinos y que estos les han trasladado "miedo": "Hablamos de un sitio que antes era seguro y que antes era tranquilo y donde ahora la gente lo que tiene es miedo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen lo que pueden, pero necesitan también, por supuesto, más apoyo y más medios. No solo materiales, sino también personales". El líder andaluz de Vox ha asegurado que desde su partido a los vecinos les han dicho que inmigración ilegal y okupación tienen la misma respuesta y solución: "Que el que okupe ilegalmente y que el que entre ilegalmente en nuestra tierra, la tienen que abandonar rápidamente. Al que okupe pronto, en la calle, y al que entre ilegalmente, pronto fuera de nuestra nación, fuera de España. Esas son las respuestas y la posición de Vox a problemas como los que ocurren en Manilva". ATENCIÓN SANITARIA Manuel Gavira, junto al portavoz del grupo municipal de Vox en Manilva, Antonio Marín, también ha dicho que ha trasladado a los vecinos de la localidad la iniciativa que llevaron al Parlamento de Andalucía en relación con la atención sanitaria en verano en municipios que incrementan su población durante este periodo. "Gracias a la labor del grupo municipal aquí en Manilva hemos conocido la problemática que hay sobre la atención sanitaria y en el Parlamento de Andalucía presentamos estas enmiendas que el gobierno de Moreno Bonilla no escuchó", ha dicho. "Ya es hora que se tome conciencia del problema que hay aquí y ya no hablo sólo de los servicios públicos sino el que nos ha traído principalmente aquí, un problema de inseguridad y un problema de delincuencia y lo venimos a denunciar y vamos a hacer y vamos a presentar todas las iniciativas, vamos a hacer todo el trabajo", ha concluido.

