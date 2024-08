PP pide un Frontex "más fuerte" para "una inmigración más regulada" porque "la capacidad de integración no es infinita"

La presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo y eurodiputada del PP, Carmen Crespo, ha apostado este viernes por un Frontex --cuerpo europeo de fronteras y guardacostas-- "más fuerte" como "método humanitario que permita controlar la inmigración irregular" y propiciar "una inmigración más regulada", desde la premisa de que "la capacidad de integración de cualquier sitio no es infinita". Así lo ha señalado Carmen Crespo en una atención a medios en Roquetas de Mar, municipio almeriense donde "conviven más de 100 nacionalidades" y "la integración y la política migratoria han tenido especial incidencia", según ha subrayado. La eurodiputada almeriense --que concurrió a las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio desde el número dos de la candidatura del PP en España-- ha apostillado que "la capacidad de integración de cualquier sitio, de cualquier ciudad, no es infinita", y "si hay un descontrol en la inmigración, en los migrantes, de forma irregular, al final se descontrola toda la capacidad que tiene la sociedad". En ese punto ha señalado que desde el PP van a pedir que se lleve a efecto "ese pacto migratorio que hay en Bruselas, que ya está firmado por parte de todo el arco parlamentario", y que "haya recursos económicos". Además, Carmen Crespo ha apostado por "hacer efectivo también el Frontex como un método humanitario que permita controlar la inmigración irregular", así como por proveer a los cuerpos y fuerzas de seguridad de "capacidad económica para poder trabajar humanitariamente por una inmigración regular y regulada". La eurodiputada del PP ha aludido al "caos que está ocurriendo" en materia migratoria "especialmente en Canarias, pero que nos afecta" a otras comunidades como Andalucía, cuyos centros de menores están "al 115%" de su capacidad, según ha subrayado antes de criticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hasta hoy", cuando se reúne con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, "no se ha preocupado" de este asunto pese a llevar "algunos días" en Canarias. Carmen Crespo ha defendido que los europarlamentarios españoles deben plantear "en el seno de la Unión Europea la dificultad que existe" en España en materia migratoria en tanto que "frontera de Europa", y ha sostenido que "necesitamos un Frontex más fuerte y capacidad para trabajar por una inmigración más regulada", y por dar "más capacidad a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Compartir nota: Guardar Nuevo