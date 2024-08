De Madrid a Ginebra en bicicleta, para pedir a la ONU más médicos en su centro de salud

Juliana Leao-Coelho

Madrid, 16 ago (EFE).- Vecinos de Carabanchel, llegados en bicicleta desde Madrid a Ginebra para reivindicar más médicos para su centro de salud, han "iniciado un diálogo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos" y con la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación que afecta a 30.000 personas, de ellas 4.000 niños.

Los ciclistas Jorge Aranda y Alberto Astudillo, tras pedalear 1.600 kilómetros acompañados de un vehículo de apoyo, llegaron esta semana a Ginebra para denunciar y pedir el amparo de ambas organizaciones internacionales ante "la falta de médicos y pediatras en el Centro de Salud Abrantes", del distrito madrileño de Carabanchel.

Las reuniones con agencias de la ONU se han celebrado el jueves, así como un encuentro con representantes del Ayuntamiento de Ginebra, mientras que este viernes les reciben en el Consulado español antes de emprender regreso a Madrid, tras mantener el miércoles encuentros con ONG y medios de comunicación suizos.

"Nuestro viaje arrancó el pasado 26 de julio, después de 4 años de reclamando que haya médicos en el centro de salud, haciendo manifestaciones, entregando reclamaciones, recogiendo firmas, entrando en contacto con el Defensor del Pueblo y encerrándonos en el centro de salud", los últimos encierros en mayo y diciembre pasados, explica Aranda desde Ginebra a EFE.

"Viendo que no cambiaban las cosas, decidimos dirigirnos a una instancia superior, que es la ONU. Vinimos cuatro personas hasta aquí, dos apoyándonos en el coche y otras dos completamente en bicicleta. El martes 13 nos recibieron personas del tejido social de Ginebra y también organizaciones de Derechos Humanos suizas", continúa el portavoz del grupo Vecinos de Carabanchel.

Tras ello, "hemos estado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y con relatores de la OMS. Les hemos dado a conocer el caso y han estado muy sensibles a todo lo que les decíamos. No entienden por qué la Comunidad de Madrid no hace caso a la ley y no contrata más médicos", según Aranda que asegura no haber tenido "ningún contacto por parte de la Comunidad de Madrid" desde que anunciaron el viaje.

En el centro de Abrantes debería haber 17 médicos de familia y cuatro pediatras. "El día que salimos, el 26 de julio, había solo 5 de los diecisiete médicos que tenía que haber y estaban dando cita para dentro de 2 meses. Ahora ya ni siquiera dan cita, ni de médico ni de pediatra. Ese es el contacto que tenemos con la Consejería de Sanidad, que nuestros vecinos siguen sin cita".

A partir de ahora, "hemos abierto un proceso de diálogo entre los vecinos y la ONU. Iremos entregando material para que las agencias correspondientes hagan un estudio y vean las posibilidades que tienen de intervención en este contexto determinado. Quieren conocer lo que pasa y van a ser muy rigurosos con lo que les decimos para tomar las medidas", continúa.

"Más de treinta mil vecinos dependen de este centro de salud, y cuatro mil niños con su derecho a atención pediátrica sin atender, porque la Comunidad de Madrid no lo está proveyendo", según este activista que también explica que, en el diálogo con la ONU, hay un primer "momento de confidencialidad".

El periódico suizo Le Courrier se ha hecho eco del periplo de estos madrileños: "En bicicleta por una sanidad digna. Cuatro activistas españoles han pedaleado más de 1.600 km hasta Naciones Unidas para denunciar las malas condiciones del centro sanitario de su barrio en Madrid". EFE

jlc/msp/mcm