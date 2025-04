El Supremo justifica buscar otros móviles del fiscal general ante el "borrado" de mensajes

Madrid, 3 abr (EFE).- El Tribunal Supremo considera "justificada" la decisión del juez de indagar en los móviles que haya podido usar en los últimos dos años el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "ante la falta absoluta de mensajes" en el terminal intervenido en el registro de su despacho debido a un "borrado".

La Sala de lo Penal ha vuelto a respaldar la investigación que dirige el magistrado Ángel Hurtado, al rechazar en dos autos, a los que ha tenido acceso EFE este jueves, varios recursos del fiscal general y de la segunda investigada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contra decisiones del juez.

En uno de ellos, rechaza el recurso del fiscal general contra las diligencias instadas por el instructor Ángel Hurtado para indagar en los móviles de ambos investigados.

Dice la Sala que si el juez acordó la intervención de los terminales móviles de los investigados y "si éstos han borrado los datos existentes, está justificado que el instructor indague la posible existencia de otros móviles para acceder a la información que pueda estar vinculada con los hechos objeto de investigación".

El 17 de febrero, el juez dictó una serie de diligencias, entre ellas, pidió a la Unidad de Informática de la Fiscalía General que aporte el número de serie y cualquier otro dato identificativo del terminal entregado el 24 de mayo de 2024 a García Ortiz.

La Abogacía señaló que esta diligencia carece de utilidad porque ese móvil fue incautado en el registro de su despacho, pero la Sala indica que "ante la falta absoluta de mensajes en el móvil intervenido lo que se pretende averiguar es si ese móvil fue el mismo que se entregó al investigado porque cabe la posibilidad de que la administración le entregara una terminal diferente".

También pidió a la oficina de móviles -dependiente de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de la Dirección General de Racionalización y Centralización de contratación del Ministerio de Hacienda- la relación de ocasiones que les conste en las que desde el 31 de junio de 2023 García Ortiz haya cambiado de teléfono.

Aquí, la Abogacía alegó que la investigación se limita al periodo entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 y no se justifica la proporcionalidad de la medida, pero la Sala destaca que "si no se hubieran borrado los mensajes en el terminal intervenido es muy factible que muchas de las medidas que después se han acordado para tratar de determinar el origen de las filtraciones no habrían sido necesarias".

De esta forma, es "procedente saber si el investigado ha utilizado otras terminales" en los últimos meses para poder investigar, en su caso, "si desde las mismas se produjeron conversaciones de relevancia para la investigación".

También avala, por estos mismos motivos, que se solicite la remisión de los móviles que haya entregado (por desuso y por los anteriores cambios) García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024.

En un segundo auto rechaza suspender cautelarmente el análisis del material intervenido en el registro a sus despachos -que ya fue avalado anteriormente- y respalda que el juez investigue comunicaciones anteriores al 13 y 14 de marzo "porque es muy posible que en esas fechas, en que ya existía interés en conocer los pormenores del procedimiento seguido" contra la pareja de Ayuso, existan comunicaciones que "permitan concretar quién realizó las filtraciones a la prensa". EFE