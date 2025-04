Un colegio excluye a una niña de 9 años de la excursión escolar por retrasarse 6 horas en el pago de 48 €: la directora pide “respetar las normas”

Varias niñas con mochilas a la salida del colegio (David Zorrakino - Europa Press)

Las normas son iguales para todos, o eso nos enseñan desde que tenemos edad para ir al colegio. Dejando aparte el hecho de que a medida que crecemos la adolescencia nos lleva a replanteárnoslas todas, un colegio en Italia se ha empeñado en demostrar que respetarlas es fundamental.

Una niña de 9 años no podrá participar en la excursión escolar a Viterbo, en la región de Lazio, debido a que su madre pagó la cuota correspondiente de 48 euros con seis horas de retraso respecto a la fecha límite establecida, que era el 25 de marzo. Esta situación ha generado una fuerte polémica y malestar en la madre de la pequeña, quien, aunque reconoce el error, considera que un mínimo de tolerancia por parte de la escuela no habría causado mayores problemas.

La escuela no permite excepciones

La madre expresó su disconformidad con la decisión de la escuela, que ha decidido no dar su brazo a torcer. “Sé que cometí un error, pero un poco de comprensión y flexibilidad no habría perjudicado a nadie”, comentó, mostrando su frustración por lo que considera una decisión excesivamente rígida. Según la mujer, su retraso se debió a un imprevisto que no pudo resolver a tiempo, pero ella esperaba que la escuela tuviera en cuenta la situación de forma más humanitaria.

Padres e hijos colaborando mientras suben objetos a la cajuela del auto para un viaje familiar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la respuesta de la dirección del centro educativo ha sido clara y tajante. La dirigente escolar, al ser consultada por el diario italiano Il Messaggero sobre este caso, explicó que la política de la escuela no permite excepciones en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos. “No puedo aceptar esta solicitud porque creo en la igualdad de derechos para todos los estudiantes y en el respeto a las normas”, afirmó la directora, defendiendo la decisión tomada. Según la responsable del centro, permitir que la niña se uniera a la excursión, a pesar de haber incumplido la fecha límite de pago, sería un precedente injusto para otros niños que, por la misma razón, fueron excluidos.

Un estudiante prepara su material escolar (Europa Press)

La directora subrayó que la organización de la excursión requería un control exacto sobre el número de participantes, ya que esto afectaba la logística del evento, incluyendo el transporte y las reservas en el lugar de destino. Además, explicó que los problemas técnicos que justificaron la extensión del plazo de pago para los estudiantes de secundaria no son aplicables al caso de la niña de 9 años, ya que no se presentó ningún inconveniente en la gestión de los pagos de su clase.

La decisión de la directora ha causado una gran sorpresa y decepción en la madre, quien ahora se encuentra evaluando las posibles acciones legales que podría emprender. Acompañada por un abogado, la mujer está valorando si presentar una reclamación formal contra la escuela, basándose en el hecho de que la tardanza en el pago fue mínima y no debería haber tenido consecuencias tan severas.

La ruta fácil para hacer con niños que llega a una preciosa cascada que está a poco más de una hora de Barcelona.

Hay algunos padres que han expresado su apoyo a la madre, argumentando que un poco de empatía por parte de las escuelas podría evitar situaciones como esta, donde una niña queda excluida de una experiencia educativa importante debido a un pequeño error administrativo.

Pero hay otros que consideran que la escuela está en su derecho de aplicar las reglas de manera estricta, ya que esto garantiza la igualdad de trato para todos los estudiantes y evita posibles favoritismos. Este incidente también ha puesto de manifiesto la importancia de la puntualidad en el cumplimiento de las normas escolares, ya que, según las autoridades educativas, las fechas límite no son negociables, especialmente en eventos que requieren una planificación detallada y la participación de muchos alumnos.