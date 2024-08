Ayuso tilda de "nunca visto e intolerables" las críticas del Gobierno al Supremo por la aplicación de la amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este jueves de "nunca visto e intolerables" las críticas de varios ministros del Gobierno de España al Tribunal Supremo por la aplicación de la Ley de Amnistía. "Hay demasiados escándalos todos los días, demasiados atropellos, impunidad, inversión de valores de la verdad. Es muy difícil llegar a todo. Pero no podemos acostumbrarnos a que los políticos estemos aquí para arremeter contra otras instituciones, contra los poderes propios de una democracia. En este caso, un poder como es el poder judicial. Estamos asistiendo a una destrucción absoluta de las instituciones para que llegue un momento en el que no se pueda acudir a ninguna", ha explicado. En este punto, la titular del Ejecutivo autonómico ha aseverado que el proceso autoritario en el que se está subiendo este gobierno "es muy dañino, tiene un difícil camino de vuelta". "Y ahí estaremos para dar nuestra mejor versión y tranquilidad, esperanza y oportunidades a los demás ciudadanos", ha afirmado a los periodistas en la rueda de prensa posterior a los actos instituciones por los Premios Palomas de Bronce. "Mientras ellos dan su peor versión, Madrid va a darle mejor, va a ser cada vez más una región al servicio de todos los ciudadanos que buscan libertad y oportunidades, que buscan garantías, instituciones fuertes, que es capaz de llegar a acuerdos, de respetar a la empresa, a la propiedad, a la prosperidad y el crecimiento. Vamos a seguir buscando alianzas con el resto de comunidades autónomas, con otras naciones y dando la mejor versión de Madrid. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, es nuestro compromiso, no defraudar y además ser positivos", ha proseguido. LA RESPUESTA DE LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS Ayuso considera que frente lo que está sucediendo, "ya no solo en Cataluña", con ese "proceso de ruptura a espaldas y ya cada vez más a la cara de todos los españoles", los presidentes autonómicos tienen una responsabilidad con la Nación española y por eso "harán todo lo que está en nuestras manos, por supuesto acudiendo a la tribunales a dar esta pelea". En ese punto, la presidenta madrileña ha recordado que desde hace dos años no se celebra una Conferencia de Presidentes autonómicos y pronostica que se convocará "cuando y como le interese al presidente del Gobierno y no a la Nación". Tampoco espera que los varones socialistas se sumen a la reunión de presidentes autonómicas convocada por en septiembre por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No lo espero. Como decía antes, recordando a Nicolás Redondo, muchos han decidido anteponer la militancia (socialista) a su ciudadanía, a su pasaporte", ha criticado Ayuso. "Y creo que, sin embargo, ahora es el momento de que todos aquellos que no que quieren que se siga destruyendo España estemos unidos buscando qué es lo que nos une. Dentro, por supuesto, de las peculiaridades de cada región, que afortunadamente España es un país que tiene regiones para eso. Para vivir de una manera diversa, cada uno de una manera determinada. Y hay tanto que nos une, que no saben lo que lamento, que no podamos sentarnos y centrarnos en eso", ha concluido.

