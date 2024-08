Fernández (PP) no cree que Puigdemont vaya a desaparecer del tablero político y surja un sustituto "más moderado"

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha afirmado que "hay una obsesión en pensar que de la noche a la mañana" el expresidente catalán Carles Puigdemont va a desaparecer del tablero político y surja "un sustituto más moderado", asegurando además que descarta una futura moción de censura contra el gobierno de Salvador Illa orquestada entre el PP y Junts. Fernández ha calificado la aparición de Puigdemont en Barcelona el 8 de agosto antes de la investidura de Salvador Illa como una "escenificación friki", al tiempo que ha recordado que "Junts no tiene nada que ver con la antigua Convergencia". "Es un movimiento nacional populista", ha remachado sobre el partido del expresidente huido. El líder del PP catalán ha mostrado su descontento por la actuación de "algunos mossos" ante la aparición de Puigdemont. "Creo que hay un grupo de mossos que parecen en un eterno estado de rebeldía", ha comentado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que también ha reconocido que "se sabe perfectamente quienes son y se les ha dejado hacer lo que les ha dado la gana"- Fernández ha criticado a Illa por su promesa de nombrar al excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, director general de la policía catalana. "Es una persona con una trayectoria con una connotación política que no genera especial confianza", ha afirmado el líder del PP catalán, que ha querido incidir en la "separación entre los mossos y la politización de su actividad". En relación con el concierto catalán, Fernández ha asegurado que Esquerra Republicana "no quiere la Hacienda catalana para financiar mejor los servicios públicos", sino que busca es "una estructura de Estado que les permita controlar los datos fiscales de los catalanes como instrumento para volver a intentar el proceso separatista".

