Queipo (PP) insta a los diputados asturianos del PSOE a votar "no" cuando llegue el acuerdo con ERC al Congreso

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha instado este domingo a los diputados asturianos del PSOE en el Congreso a votar "no" cuando el preacuerdo entre los socialistas y ERC para una financiación singular a Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, llegue a la Cámara Baja. En unas declaraciones a los medios en Navia, donde compareció acompañado de la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP nacional, Noelia Núñez, Queipo ha hecho esta petición a los diputados asturianos del PSOE "ya que Adrián Barbón no lo va a hacer". Al PP le "llena de preocupación" que el presidente asturiano afirmase esta semana que los diputados socialistas asturianos votarían lo que mande la dirección de Madrid, porque evidencia que "Adrián Barbón no tiene control sobre su propia Federación Socialista". Así las cosas, Queipo ha recordado a los parlamentarios asturianos que "su jefe es Asturias" y por tanto deberían votar "a favor de los intereses de Asturias". El líder de los 'populares' asturianos ha extendido sus críticas al presidente asturiano, lamentando que en los primeros días desde que se hizo público el preacuerdo en Cataluña no haya aparecido. "No estuvo para defender a Asturias y hablar con claridad cuando tenía que hacerlo", ha reprochado, asegurando que "prefirió esperar" a que "todo el mundo" se posicionase para saber "qué tenía que decir que le permitiera estar mejor posicionado dentro del PSOE". "Eso es lo que Asturias no puede permitir, no podemos tener un presidente que se dedica a calcular cómo va a salir de las crisis de partido en lugar de defender los intereses de los asturianos", ha aseverado. EL PP PROMOVERÁ UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN LA JGPA Ante la postura del PSOE, Queipo ha anunciado que en los próximos días su grupo parlamentario registrará una iniciativa en la Junta General para forzar la convocatoria de la Junta de Portavoces con el objetivo de aprobar "entre todos" una declaración institucional en oposición a este acuerdo y en "defensa clara" de Asturias. "Será la Junta General la que defienda a Asturias frente a un gobierno de Asturias que no lo hace"", ha dicho. En consonancia con esta iniciativa, el PP va a proponer la creación de una comisión de estudio particular para hacer una evaluación y un seguimiento de lo que se vaya conociendo en materia de financiación autonómica, especialmente relacionado con el acuerdo entre PSOE y ERC. "Tenemos que hacer un seguimiento claro y espero que ningún partido se niegue a que podamos constituir esa comisión de estudio para saber en todo momento cómo afectan los acuerdos que se vayan tomando a esta comunidad autónoma, y que estemos preparados para hacer las propuestas o contrapropuestas que sean necesarias", ha explicado.

