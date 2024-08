Albiach (En Comú) afirma que la financiación singular es "una oportunidad" para todas las autonomías

La líder de Em Comú en el Parlament, Jessica Albiach, ha asegurado que la financiación singular que contempla el acuerdo de su partido con PSC y que también defiende ERC, no debe verse "como una amenaza sino como una oportunidad" para el resto de comunidades autónomas. En una entrevista en laSexta recogida por Europa Press, Albiach ha defendido el acuerdo entre Comuns y PSC para investir al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que tendría garantizada la mayoría parlamentaria si la militancia de ERC avala este viernes el precuerdo alcanzado también con PSC. "Es importante explicarse bien, hacer muchísima pedagogía, es decir, al final que Cataluña tenga una buena financiación no va en detrimento de otras comunidades autónomas que también sabemos que están infrafinanciadas", ha dicho Albiach, que ha puesto como ejemplo la Comunidad Valenciana, Islas Baleares o Murcia debido a un sistema de financiación que, en sus palabras, lleva 10 años caducado. Por ello considera que el hecho de que "Cataluña ponga encima de la mesa esta urgente y necesaria reforma del sistema de financiación no tiene que verse como una amenaza sino como una oportunidad para el resto de territorios". En sus palabras, el problema está en que algunas comunidades presididas por el Partido Popular como Madrid o Andalucía están bajando los impuestos a los más ricos y "quieren seguir succionando del dinero del Gobierno central, del dinero que hemos puesto todas y todos". "Por eso para nosotros también es importante que esta reforma del sistema de financiación acabe con esta competencia desgraciada entre territorios, con este dumping fiscal", ha afirmado Albiach.

