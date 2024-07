Hugo González lidera el pleno español

Javier Villanueva

París, 31 jul (EFE).- Tres de tres. La jornada no pudo ser más beneficiosa para los intereses de la natación española que vio como este miércoles Hugo González, en los 200 espalda, Jessica Vall, en los 200 braza, y la joven Laura Cabanes, en los 200 mariposa, lograban el pase para las semifinales de los Juegos Olímpicos de París.

Una clasificación que casi se daba por descontada en el caso de Hugo González, el vigente campeón del mundo, que llegaba a la cita con la segunda mejor marca mundial del año, los 1:54.51 minutos que el balear estableció el pasado mes de junio como nuevo récord de España.

Tiempo al que González, que ya fue sexto en estos Juegos Olímpicos de París en la final de los 100 espalda, no tuvo que acercarse para acceder a la siguiente ronda.

De hecho, el español ni tan siquiera necesitó ganar su serie, en la que quedó segundo tras el sudafricano Pieter Coetze, para acceder a las semifinales con el sexto mejor tiempo de todos los participantes con un crono de 1:57.08 minutos.

Apenas unas centésimas que sus principales rivales, el estadounidense Ryan Phelps, su compañero de entrenamiento en la Universidad de California, que firmó un crono de 1:57.03, y el húngaro Hubert Kos, oro en los Mundiales de Fukuoka 2023, que nadó las series en 1:57.01 minutos.

"He estado mucho mejor que en las series de los 100, primero porque el 200 se nos da mejor que el 100 y luego por la manera en la que hemos entrenado y afrontado la temporada. Así que sí, las sensaciones son buenas", señaló González.

No obstante, el balear reconoció que deberá mejorar sus prestaciones en las semifinales de esta tarde si quiere hacerse un hueco entre los ocho nadadores que lucharán por las medallas.

"Esta tarde habrá de correr bastante más para meternos en el 'top 8', así que ahora a recuperar y a nadar más rápido", concluyó el español.

Una fórmula que deberá también aplicar la veterana Jessica Vall, que en poco más de un mes ha pasado de verse fuera de los Juegos de París, tras no lograr la mínima en los Campeonatos de España disputados el pasado mes de junio en Palma de Mallorca, a disputar una semifinales olímpicas.

"La mínima exigida para estar en París era muy exigente y eso ha provocado que los 200 braza sea una de las pruebas con menos participación, por lo que el hecho de haber nadado cerca de esa mínima hace un mes me daba la confianza para saber que podía estar aquí en un buen registro", explicó Vall.

De hecho, la veterana nadadora catalana, de 35 años, accedió a las semifinales del doble hectómetro braza con la novena mejor marca de todas las participantes, tras ser tercera en su serie con un tiempo de 2:24.52 minutos.

Un registro que Jessica Vall tendrá que mejorar notablemente esta tarde si quiere prolongar el sueño olímpico y tener alguna posibilidad de acceder a la lucha por las medallas.

"Creo que en el segundo o el tercer parcial puedo ser un poquito más agresiva. Debo ser más agresiva, pero sin pasarme, de manera controlada, para tratar de aprovechar esta oportunidad", concluyó Vall, que no quiere poner todavía fin a su tercera participación olímpica.

Si para Jessica Vall los de París son sus terceros Juegos, en el caso de la joven nadadora manchega Laura Cabanes, de 18 años, suponen su debut en una cita olímpica.

Un estreno que no ha podido ser más exitoso, ya que la de Daimiel, a diferencia de lo ocurrido el pasado sábado en los 100 mariposa, logró este miércoles la clasificación para las semifinales de los 200 .

Clasificación no exenta de sufrimiento, ya que Laura Cabanes, que fue quinta en su serie con un tiempo de 2.10.82 minutos, casi dos segundos más que su mejor registro, logró el último billete en juego para las semifinales tras concluir las series en decimosexta posición.

"El resultado no es el que esperaba. No sé lo que me ha podido pasar, porque las sensaciones en el calentamiento eran buenas, quizá el ambiente", indicó Cabanes, que tendrá esta tarde una nueva oportunidad para quitarse definitivamente los nervios en las semifinales de los 200 mariposa.EFE

jv/jpd