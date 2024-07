Prisión provisional sin fianza para el detenido por incendiar su casa con su mujer y su hijo dentro este jueves en Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma en funciones de guardia ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, incendio y daños en el contexto de la violencia de género, por prender fuego a la vivienda familiar donde residía junto con su mujer y su hijo, en Palma. Hay que recordar que los hechos por los que el hombre fue detenido se produjeron sobre las 17.00 horas de este pasado jueves, en el barrio de s'Hostalot, de Palma. Al parecer, el hombre se encontraba en su vivienda acompañado de su hijo menor de edad, cuando éste se alarmó al ver a su padre nervioso y diciendo que iba a hacer una locura, por lo que llamó a su tío materno y a su madre, que en esos momentos estaba trabajando. Tras la llamada del menor, y según informó la Policía Nacional en una nota de prensa, la madre se personó en la vivienda, entablando conversación con su pareja, acordando dejar la relación y vender la casa. El hombre salió entonces fuera del hogar familiar, cogiendo una garrafa de gasolina y rociando presuntamente el líquido en las pertenencias de la mujer, prendiéndoles fuego, consiguiendo ésta afortunadamente sofocarlo con un cubo con agua. El hombre volvió a coger posteriormente otra garrafa y presuntamente roció con gasolina algunas estancias de la vivienda, prendiéndoles fuego con un mechero. La mujer intentó de nuevo apagar el fuego cogiendo una manguera pero, en esta ocasión, y debido al humo y a las altas temperaturas, no logró sofocarlo. Tras todo lo anteriormente descrito, la mujer y su hijo se subieron en el vehículo propiedad de ésta. El hombre cogió entonces un trozo de baldosa, al parecer, diciéndole a la mujer que también se iba a quedar sin coche, golpeando en varias ocasiones el vehículo provocando daños. El hombre se fue finalmente del lugar, apareciendo en ese momento el hermano de la mujer, quien había avisado a los servicios de emergencias, cerrando las puertas de otras estancias de la vivienda para intentar conseguir que el fuego no se propagara. Después, sin embargo, el hombre intentó regresar al inmueble con un bidón con más gasolina, lo que fue impedido por el hermano de la víctima, manteniendo ambos un forcejeo. Varios vecinos intentaron de igual manera apagar el fuego con mangueras, llegando uno de ellos a retirar un bidón de gasolina, apareciendo entonces una patrulla de la Policía Local y, casi simultáneamente, una patrulla de la Policía Nacional y dos dotaciones de bomberos que sofocaron el fuego. Los agentes hablaron con la mujer y su hermano, quienes explicaron lo ocurrido, procediendo los agentes a la detención del hombre, de origen español, como presunto autor de los delitos de malos tratos, incendio y daños en el contexto de la violencia de género. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, averiguando los agentes que no había denuncias previas y que el hombre había protagonizado algún incidente que la familia entendía que era para llamar la atención, al parecer, ante la propuesta de ruptura de la pareja. Las indagaciones determinaron que días atrás el hombre habría amenazado a la mujer con dejarla sin nada, llegando a prender fuego a la ropa, logrando la víctima sofocar las llamas y que el hombre se tranquilizara. Los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones y obtuvieron evidencias videográficas donde se recogieron parte de los hechos.

