Tomé: “Una de mis ilusiones como jugadora eran los Juegos”

Nantes (Francia), 27 jul (EFE).- Montse Tomé, entrenadora de la selección española femenina de fútbol, reconoció este sábado en la previa del España-Nigeria que una de sus ilusiones cuando era futbolista era disputar unos Juegos Olímpicos o un Mundial.

“Era una de mis ilusiones. Cuando era jugadora siempre me había marcado el objetivo de llegar a jugar un Mundial o unos Juegos Olímpicos. Estas eran las dos cosas. Pero en mi época, en aquella época, la selección española luchaba por estar clasificada y nunca nos clasificábamos”, recordó.

Tomé, que fue futbolista entre 2002 y 2012 de Oviedo, Levante y Barcelona, valoró que ha tenido la suerte de poder estar en un Mundial como entrenadora y ahora en los Juegos Olímpicos.

“Creo que al final, a través del trabajo... El fútbol, la vida, te da otra oportunidad y a mí me ha llegado a través de ser entrenadora. Me sentí bien (en el debut en París 2024), me sentí feliz, muy concentrada en lo que necesitábamos y sobre todo bien rodeada”, destacó. EFE

