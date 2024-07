Podemos se declara "enormemente decepcionado" tras constatar que el PSOE no va romper su acuerdo con el PP sobre el CGPJ

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha declarado "enormemente decepcionada" tras la reunión que ha mantenido este lunes en el Congreso con Gobierno para hablar de regeneración democrática tras constatar, según ha explicado, que el PSOE no piensa romper su pacto con el PP para la renovación de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo ha señalado Belarra tras reunirse con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, en el marco de la ronda de contactos que han abierto con los partidos para pactar medidas de regeneración. La dirigente del partido morado ha subrayado que, desde su punto de vista, no hay posibilidad de avanzar en esta materia si no se rompe un pacto con los 'populares' que, ha insistido, da "carta blanca" al "golpismo judicial". "Es impensable que se pueda pensar en medidas de regeneración si se acaba lavando la cara el PP que nos ha espiado ilegalmente y que está acosando judicialmente al presidente y a su familia", ha dicho, aludiendo a la investigación a la esposa del jefe del Ejecutivo y a la citación de él mismo como testigo la próxima semana. Además de para constatar que el pacto judicial con los 'populares' se mantiene, durante el encuentro Podemos ha trasladado a sus interlocutores gubernamentales sus propuestas en esta materia entre las que Belarra ha destacado una "ambiciosa" ley de medios que evite el desprestigio de personas a través del "golpismo judicial", derogar el "conjunto de 'Leyes mordaza'" y democratizar el acceso a la carrera judicial.

