Un expiloto de combate es investigado por sus lazos con China, que visitó dos veces sin informar a sus superiores: “Mi viaje no fue muy bien”

Un caza Rafale de las Fuerzas Armadas de Francia. (Reuters/Piroschka van de Wouw)

Un antiguo piloto de combate de la aviación naval francesa está siendo investigado por presuntos vínculos con el gobierno de Xi Jinping, según fuentes cercanas al caso, lo que ha desatado una investigación preliminar por parte de las autoridades judiciales francesas. Se trata de una información de Le Parisien y la agencia AFP.

Los hechos, que habrían ocurrido durante dos viajes a China en 2018 y 2019, fueron denunciados a la justicia por el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, que sugiere que el soldado podría haber compartido información confidencial con las autoridades locales.

El caso, que fue revelado en primer término por el semanario Le Canard Enchaîné, detalla que el piloto de caza, cuyo nombre no ha sido divulgado, habría realizado viajes a China en septiembre de 2018 y agosto de 2019. Durante esos viajes, habría sido remunerado por una empresa sudafricana.

En declaraciones al citado medio, el expiloto reconoció haber participado en la realización de seminarios en China, aunque minimizó la importancia de sus desplazamientos, indicando que su viaje de 2019 “no salió bien” y que, desde entonces, no había vuelto a pisar el país asiático.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

No pidió autorización

Sin embargo, las circunstancias que rodean sus viajes han generado una preocupación considerable dentro de las autoridades francesas. Según varias fuentes cercanas al caso, estos desplazamientos se habrían llevado a cabo mientras el piloto aún formaba parte de las Fuerzas Armadas francesas, sin haber informado adecuadamente a su jerarquía, lo que va en contra de las normativas internas del ejército francés.

La última Ley de Programación Militar (LPM), promulgada en 2023, impone estrictos controles a los exmilitares y civiles que hayan ocupado funciones sensibles en el ámbito de la defensa nacional. Esta ley exige que cualquier persona que desee trabajar para un estado o empresa extranjera, incluso hasta diez años después de su retiro o finalización del contrato, debe obtener autorización del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa tiene la potestad de bloquear actividades laborales si considera que estas podrían implicar un riesgo para la seguridad nacional o para la divulgación de información sensible. Aunque esta normativa no se aplicó directamente al caso del piloto, el contenido de los seminarios que habría impartido en China genera serias dudas sobre posibles implicaciones de espionaje.

Cabina de un Eurofighter. (Europa Press)

Los cargos que enfrenta

Las fuentes mencionan que los desplazamientos del exmilitar podrían estar relacionados con el entrenamiento de las autoridades chinas en el ámbito de la aviación y la defensa, en un momento en que China ha incrementado de manera significativa sus capacidades militares, incluida la puesta en servicio de varios portaaviones.

En respuesta a estas acusaciones, el expiloto ha afirmado que sus actividades en China no tuvieron un carácter confidencial ni comprometieron la seguridad nacional. Aseguró que los seminarios que impartió fueron de carácter general y no incluyeron información clasificada. No obstante, la gravedad de los cargos ha llevado al Ministerio Público a iniciar una investigación preliminar.

El fiscal de París, que recibió la denuncia en febrero de este año, ha confirmado que las sospechas incluyen posibles cargos por “inteligencia con una potencia extranjera”, así como por “divulgación de secretos de defensa nacional, violación de las directrices militares, y otras actividades ilícitas relacionadas con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”.

Emmanuel Macron interviene ante soldados de las Fuerzas Armadas de Francia. (Ludovic Marin/Reuters)

Sector privado o colaboración con gobiernos

Los informes sobre espionaje de exmilitares y la divulgación de información sensible no son nuevos, y diversos países occidentales han alertado en los últimos años sobre el riesgo que supone el intercambio de tecnologías y conocimientos con actores internacionales que puedan tener intereses opuestos a la seguridad nacional.

Por el momento, la investigación continúa abierta y se espera que en los próximos meses se aclaren los detalles de lo sucedido, mientras el expiloto mantiene su versión de los hechos, a la espera de que la justicia se pronuncie sobre su implicación en estos supuestos actos de traición.

En cualquier caso, esta crisis subraya la importancia de mantener un control riguroso sobre los exmiembros de las fuerzas armadas aún con horizonte profesional, pudiendo acabar en el sector privado o con gobiernos extranjeros realizando actividades incompatibles con la defensa de los intereses de su país, por tanto pudiendo representar un peligro para este después de largos años de entrega para su defensa.