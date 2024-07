ERC reitera su rechazo a una reforma de la Ley Mordaza que no acabe con las "devoluciones en caliente"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reiterado este martes el rechazo de su formación a una posible reforma de la conocida como Ley Mordaza si esta no incluye acabar con las "devoluciones en caliente". Rufián ha vuelto a fijar este asunto como condición para apoyar una eventual reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2105 por la mayoría absoluta del PP después de que el PSOE y Sumar hayan anunciado un acuerdo para reforma el artículo de esa norma relativo a la toma de imágenes de policías en manifestaciones. "Una reforma laboral sin dignificar las indemnizaciones no es una reforma laboral real y una derogación de la ley mordaza sin acabar con las devoluciones en caliente no es una derogación de la ley mordaza real", ha sentenciado Rufián través de su cuenta de X. Con este mensaje, recogido por Europa Press, reaccionaba el portavoz de ERC al pacto con los socialistas para la derogación de la Ley Mordaza anunciado a primera hora este martes por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Desde Sumar primero y desde el ala socialista del Gobierno después han aclarado que el acuerdo entre los dos partidos se limita a la reforma del artículo 36 para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones. De hecho ese asunto ya se pactó el año pasado en ponencia en el Congreso pero la reforma de la ley decayó en comisión, precisamente por el no de ERC y Bildu. Las dos formaciones independentistas no apoyaron la modificación por no incluir, entre otras cosas, la prohibición del uso de pelotas de goma y de las conocidas como devoluciones en 'caliente', un asunto que ahora Rufián vuelve a poner como condición para apoyar cualquier reforma de esa ley.

Compartir nota: Guardar Nuevo