Díaz se suma al boicot a la presidencia húngara y anticipa que no irá a Budapest mientras el Gobierno fija posición

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha sumado este martes al boicot de la Comisión Europea y algunos gobiernos a la presidencia húngara del Consejo al avanzar que no asistirá a la reunión informal de ministros de Empleo de la UE prevista para el 9 y 10 de octubre en Budapest, en respuesta al pulso del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que viajó por sorpresa a Moscú en contra de la posición de la UE de apoyo sin fisuras a Ucrania, aunque se trata de una decisión que no está coordinada con el Gobierno. "Ya le anticipo que yo no voy a asistir a la reunión informal de octubre", ha aseverado Díaz en respuesta a preguntas de los medios en Bruselas sobre si pensaba acudir a la cita o sumarse al boicot iniciado por Suecia, que anunció que sus ministros, en forma de protesta, no asistirán a las reuniones informales. También otros socios como Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia han indicado que estudian secundar el desplante. Preguntada también por si se trata de una decisión personal o convenida por todos los ministerios, Díaz ha explicado que se está trabajando en ello, aunque ha incidido en que ella no planea acudir a la cita. "No he podido hablar con Exteriores, pero estamos trabajando en esto y yo sí que anticipo que no voy a asistir", ha incidido. Díaz es la primera ministra española en sumarse al boicot a la presidencia húngara y lo hace un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciase que no enviará comisarios a las reuniones informales que Hungría celebre en su territorio como castigo a la provocación de Orbán.

