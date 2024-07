Ortega Smith cree que romper con el PP en todos los ayuntamientos "no tiene sentido"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también diputado nacional, cree que romper con el PP en todos los ayuntamientos "no tiene sentido" y que sólo lo harían si en alguno les quieren hacer "cómplices en la colaboración del efecto llamada" en lo que a la inmigración se refiere. Preguntado desde la plazuela de los Abogados del Turno de Oficio sobre si la decisión autonómica de Vox de romper con el PP debería extenderse también a los municipios, el portavoz municipal ha defendido que debe tener "una consecuencia en los gobiernos regionales" la "ruptura del acuerdo por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la orden a sus presidentes autonómicos de que acepten la imposición de Pedro Sánchez con respecto al reparto de 'menas' y la regularización de los inmigrantes ilegales". "Y si en concreto en algún Ayuntamiento vemos que estar en el Gobierno nos hace cómplices de esa colaboración con el efecto llamada, evidentemente en ese ayuntamiento en concreto se rompería. Pero romper en todos los ayuntamientos no tiene sentido porque estamos hablando de unas políticas que se deciden a nivel nacional y son aceptadas a nivel autonómico", ha argumentado. En cuanto a si considera que deberían convocarse elecciones autonómicas tras la ruptura PP-Vox, Javier Ortega Smith ha contestado que es una decisión que no corresponde a su formación. "Eso lo decidirá cada presidente autonómico en función de sus conveniencias a unos acuerdos", ha lanzado. "Gracias a ese pacto ha habido muchas comunidades autónomas que han avanzado, no tanto como nos hubiera gustado, pero han avanzado en libertad lingüística, en rebaja de la presión fiscal, en ponerle freno a la imposición ideológica, en ayudas al campo y a la agricultura", ha defendido. "NO HA SIDO UN ERROR, HA SIDO BUENO" El concejal madrileño ha hecho un alegato a favor de los vicepresidentes de Vox en Murcia, Valencia, Extremadura Aragón y Castilla y León porque "han hecho muchas cosas y se ha avanzado con las consejerías que eran de Vox en muchos temas". "Por tanto, no ha sido un error, ha sido bueno. Hemos llegado hasta donde hemos podido llegar pero llega un momento que, cuando tienes un socio que te traiciona, que está dispuesto a rendirse y a ponerse de rodillas ante las políticas de la izquierda que va marcando Sánchez, tienes que decir basta", ha alegado. El "punto basta" ha sido cuando les han "engañado" y "han salido corriendo a firmar el acuerdo de entrada de 'menas', que va a tener un efecto terrorífico". "NO ES UN PROBLEMA DE INSOLIDARIDAD CON CUATRO NIÑOS" "No es un problema de insolidaridad con cuatro niños, como dicen algunos. Es un efecto llamada donde en estos momentos, según Acnur, hay 50 millones de personas en África y Asia dispuestas a entrar en Europa. Y cada nación tiene la capacidad y las posibilidades que tiene", ha querido argumentar. El diputado nacional ha subrayado que no se puede "poner en riesgo la soberanía nacional, la seguridad, el sistema sanitario y el sistema de asistencia social porque algunos hayan decidido que da lo mismo el número de gente que entra de manera ilegal: si hoy hay 3.000, mañana vendrán otros 3.000 y otros 6.000. Recordemos lo que pasó en la isla de Lampedusa en Italia", ha concluido.

