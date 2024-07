Jueves, 11 de julio de 2024

Madrid, 11 jul (EFE).-

TURISMO VERANO.-Madrid.- El ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu, presenta las previsiones turísticas para este verano durante una visita a la sede de SEGITTUR.

LOTERIA NAVIDAD.- Madrid.- El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, presenta la campaña de verano de Lotería de navidad en una jornada en la que se podrá comprar lotería en todas las administraciones.

PARTIDOS PP.- Madrid.- Feijóo interviene en el homenaje a Miguel Ángel Blanco junto a Ayuso, Almeida y María del Mar Blanco. SEÑAL PP

MINISTERIO ECONOMIA.- Madrid.- El rey Felipe VI recibe en audiencia a Autoridades del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y del tesoro público, acompañadas por una representación de los responsables del tesoro público de las últimas décadas.

SECTOR EXTERIOR.- Madrid.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios antes de la inauguración del Foro Icex.

PORTAVOZ GOBIERNO.- Viladecans (Barcelona).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, atiende a los medios tras reunirse con el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz.

MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Valencia.- El pleno de Les Corts Valencianes aprueba con los votos del PP y Vox la denominada Ley de Concordia, tras el debate celebrado este miércoles sobre el texto que sustituye a la Ley de Memoria Democrática.

METRO DONOSTIALDEA.- San Sebastián.- La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, visitan la caverna de la futura parada Centro-La Concha del metro de Donostialdea

EFE EXPOSICIÓN. - Valladolid.- La Agencia EFE inaugura la exposición fotográfica "Un recorrido por cuatro décadas de actualidad en Castilla y León" dentro los actos programados para conmemorar el 40 aniversario de la apertura de su delegación en la comunidad con la asistencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el presidente del CES CyL, Enrique Cabero, y el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver.

IBÁÑEZ CRIPTOSELLO.- Barcelona.- El presidente de Correos, Pedro Saura, y la directora literaria de editorial Bruguera, Isabel Sbert, presentan el primer criptosello de España, que consta de una parte física que es franqueable y otra digital, y que está dedicado a los personajes de Mortadelo y Filemón, creados por Francisco Ibáñez.

SCARLETT JOHANSSON.- Madrid.- Presentación de 'Fly me to the Moon', con Scarlett Johansson y Channing Tatum, que se estrena esta semana en todo el mundo.

SANFERMINES 2024.- Pamplona.- Pamplona se prepara para la llegada del segundo fin de semana de sus fiestas de San Fermín con un programa repleto de actividades, en el que los toros de la ganadería de Domingo Hernández llevarán la emoción a las calles.

TIEMPO CALOR.-Madrid.- Este jueves será el día más caluroso de la semana para una gran parte del territorio peninsular que se verá afectado por las altas temperaturas propias del verano, aunque se avecina para el viernes una bajada generalizada de las temperaturas.

FÚTBOL BARCELONA.- Barcelona.-CEPresentación de la plataforma Suma Barça, que pretende ser un espacio abierto de participación de los socios y aficionados del club

FÚTBOL ATHLETIC.- Bilbao.- El Athletic Club se presenta a los dos jugadores que ha fichado hasta hora para la temporada 2024-2025, Álvaro Djalo y Andoni Gorosabel.

JUEGOS PARÍS 2024.- Madrid.- Encuentro con Hugo González, campeón del mundo de 200 espalda, ante su participación en París 2024.

