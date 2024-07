Montero garantiza la financiación del Gobierno para un reparto equitativo de menores

Santander, 10 jul (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este miércoles que el Gobierno contribuirá financieramente para garantizar una atención digna en el reparto equitativo de los menores migrantes y ha asegurado que todos los territorios "sin excepción" entran en la propuesta del Ejecutivo para la acogida a estos niños.

En declaraciones a los periodistas en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Montero se ha referido a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra esta tarde y en la que está previsto que las comunidades aborden la acogida solidaria de menores migrantes desde zonas con recursos saturados como Canarias.

La cita llega después de semanas de polémica en torno a la reforma de la ley de Extranjería que plantea el Gobierno para regular un reparto equitativo de los jóvenes y sobre la posición del PP respecto a la acogida solidaria entre territorios, a lo que se opone Vox, su socio en cinco comunidades.

En este sentido, Montero ha destacado que, aunque la competencia para ejercer la tutela y custodia de los menores que se encuentran en un territorio es de las comunidades autónomas, el Ejecutivo contribuirá financieramente para que ese reparto equitativo se acompañe de una financiación adecuada que permita una atención digna para todos estos niños.

"Pero yo insisto en que esa tarea le corresponde a las comunidades autónomas estatutariamente ... no podemos tener una distribución de competencias y luego, cuando se trata de resolver problemas, se pida siempre la ayuda financiera al Gobierno de España", ha advertido.

Así, ha afirmado que si alguien no acepta esta obligación de acoger a los menores, "no será por una cuestión de dinero", sino "porque no quiere contradecir el discurso de Vox o porque realmente no quiere hacer frente a la amenaza que Vox ya ha hecho de romper esos gobiernos autonómicos" ha apuntado en referencia al PP.

Montero, además, ha destacado que "todos los territorios, todos sin excepción" son tributarios en la propuesta del Gobierno de recibir a los menores, "más allá de que haya acuerdos con alguna fuerza política en relación con transferencias en materia de inmigración".

"Irían a todos los territorios y por tanto nadie se excluiría", ha subrayado Montero.

Sobre la amenaza de Vox, que ha dicho que romperá donde gobierne con el PP si aceptan el reparto de menores migrantes no acompañados, la vicepresidenta primera del Gobierno ha dicho: "Ojalá rompan los Gobiernos autonómicos porque, al igual que en Europa, el Gobierno de España siempre ha creído que hay que poner un cordón sanitario a la ultraderecha para que no forme parte de las instituciones".

Montero ha advertido de que "hay una verdadera emergencia" en Canarias, con recursos asistenciales con capacidad para unas 2.000 personas, sobrepasados desde hace meses, con unos 6.000 menores tutelados por las islas en la actualidad.

"Una distribución equitativa les puede permitir a estos niños su crecimiento, su desarrollo y su integración social", ha dicho.

Por eso, ha pedido al PP que "abandone los discursos xenófobos y deje de imitar las conductas de Vox". "Tenemos que poner un cordón sanitario a esa ideología de ultraderecha que desprecia a las personas que llegan a nuestro país".

"Ojalá esta tarde el PP manifieste su voto favorable a esa modificación de la ley de extranjería para obligar a todas las comunidades con criterio objetivo a poder acoger en su interior a niños y niñas que vienen huyendo del hambre, de situaciones de guerra, de desesperación", ha confiado la vicepresidenta. EFE

