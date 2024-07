Isabel Rodríguez defiende que Begoña Gómez tiene, ante un juez, los mismos derechos" que todos los españoles

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado, ante la próxima declaración en los juzgados de la esposa del presidente del Gobierno, que Begoña Gómez tiene "los mismos derechos que todas las mujeres españolas y que todos los hombres españoles", y ha destacado que el origen del caso proviene de una iniciativa "de la extrema derecha". La ministra se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas, en una visita a las obras de regeneración urbana del barrio de Txonta en el municipio guipuzcoano de Eibar, sobre la declaración de Gómez prevista este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, para la que ha pedido no ser grabada en video y solo en audio. Tras afirmar que tiene "los mismos derechos que todas la mujeres españolas y que todos los hombres españoles", Isabel Rodríguez ha reiterado que el origen de este caso es "una iniciativa de una organización de extrema derecha, que ha tenido también sus propios problemas con la Administración de justicia". La ministra ha vuelto a valorar el informe de la Guardia Civil, que según ha recordado, "decía que no hay caso, que no se observa ninguna incidencia en este caso", y se ha mostrado "sorprendida" por cómo este asunto "está siendo acompañado también por organizaciones políticas como el PP, cada vez más en los mismos posicionamientos que estas organizaciones de extrema derecha".

