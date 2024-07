ERC presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo ante la resolución del TS

ERC ha anunciado que presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo al TS ante la resolución de ese tribunal este lunes que deja fuera de la amnistía los delitos de la malversación y la desobediencia del 'procés' del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de otros procesados por el referéndum del 1-O de 2017. En un comunicado este lunes, los republicanos han tildado de muy grave el posicionamiento que ha hecho público el TS, y han asegurado que es un "intento claro de saltarse la ley de amnistía". La vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, ha valorado que lo que está haciendo el TS "ya no es reinterpretar la ley, reinterpretar la malversación, reinterpretar el enriquecimiento, sino intentar derogar y no aplicar una ley vigente". Vilaret ha dicho que, antes de la resolución de este lunes, el partido sabía que en algunos casos la aplicación de la amnistía sería difícil porque "hay tribunales que no aplican la ley, sino que hacen política", y ha expresado que la interpretación que hace la resolución, textualmente, no se aguanta por ninguna parte. También ha calificado de insultante que el TS "reinterprete la ley como quiera" al ser un tribunal que, según remarca, marca la jurisprudencia para toda la justicia española.

