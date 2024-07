El PSOE defiende que la renuncia de Ribera a su escaño no es algo "nuevo" y pide al PP centrarse "en lo importante"

La líder del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha defendido que la renuncia de la cabeza de lista del PSOE, Teresa Ribera, a su acta de eurodiputada no es algo "nuevo", que el PP también lo ha hecho en ocasiones anteriores y ha pedido a los 'populares' centrarse en lo "verdaderamente importante". Así lo ha expresado este lunes desde el Congreso tras acudir al acto de promesa o juramento de la Constitución al ser preguntada por las críticas por parte del PP tras la renuncia al escaño de la también vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. En concreto, la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, ha vuelto a acusar al PSOE de "engañar" a sus votantes en campaña electoral proponiendo una candidata que ni siquiera toma posesión. "UN TIMO ELECTORAL", SEGÚN EL PP "Hacen un timo electoral -ha dicho Montserrat antes de acatar la Constitución en el Congreso--. Volvemos a ver este sanchismo, este Partido Socialista que engaña a sus votantes y a todos los españoles durante las campañas electorales y que cuando terminan hacen todo lo contrario de lo que han dicho durante la campaña". Frente a ello, la socialista Iratxe García se ha mostrado "sorprendida" por esas críticas y ha defendido que "ni es algo nuevo, ni es una excepción". "En anteriores ocasiones, cabezas de lista del PP asumieron sus responsabilidades como comisarios y no cogieron su acta de eurodiputados", ha señalado, garantizando que Teresa Ribera tendrá una responsabilidad "más importante" en el ámbito europeo. A su juicio, la prioridad en el Parlamento debería ser "no permitir" pasos hacia atrás y si desde el PP se dedican "única y exclusivamente" a utilizar el europarlamento como altavoz de la política nacional estarán haciendo "dejación de responsabilidades". "La política nacional tiene que llevarse a cabo donde corresponde", ha incidido.

