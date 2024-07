El Gobierno recuerda que hay instalaciones militares que no pueden albergar menores migrantes por cuestiones de defensa

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha recordado que hay instalaciones militares que no pueden albergar menores migrantes no acompañados porque "están comprometidos para la defensa del archipiélago y de España". Así lo ha dicho este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación con motivo del acto de presentación de 184 agentes en prácticas de la Policía Nacional en Canarias. "Es un diálogo --continuó-- que en todo caso debe tener la Comunidad Autónoma con el Ministerio de Defensa. Vuelvo a insistir en no tocar aquellos establecimientos que están comprometidos para la defensa de Canarias y, por tanto, de nuestro país también". Pestana observó que hay ciertas instalaciones militares a las que es "imposible" acceder. "Y se optó por aquellas en las que había desuso, un desuso ya manifiesto, incluso que estaban en proceso de desafectación. Y esas son las instalaciones que se deben buscar si es posible", concluyó.

