Albiach (Comuns) insta a "no apurar" y cerrar en julio un preacuerdo para investir a Illa

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido este lunes "no apurar los tiempos" en las negociaciones para elegir al nuevo presidente catalán, y ha instado a PSC y a ERC a cerrar durante el mes de julio un preacuerdo para investir al candidato socialista, Salvador Illa, al frente de la Generalitat. Así se ha expresado Albiach en una entrevista en SER Cataluña, recogida por Europa Press, en la que ha pedido evitar una repetición electoral porque "los catalanes no se merecen volver a votar". La propuesta de avanzar un preacuerdo para la investidura coincide con la petición que hizo el sábado la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para pactar una investidura antes de que se acabe el mes de julio, aunque la líder republicana lo hizo en alusión implícita tanto a Illa como al candidato de Junts, Carles Puigdemont. En ese sentido, Albiach ha destacado su preferencia para investir a Illa con el apoyo de ERC y Comuns, y ha exigido a Puigdemont que "no genere falsas expectativas que pueden llevar a la frustración de mucha gente" insistiendo en ser elegido presidente cuando, a su juicio, no dispone de una mayoría en la Cámara catalana. FINANCIACIÓN CATALANA Siguiendo con las negociaciones para la investidura, Albiach ha reiterado el apoyo de su formación para reformar la financiación autonómica un modelo actual que califica de injusto, y ha instado a comunidades autónomas como Murcia, Valencia y Baleares a que "no tengan miedo" y pidan también un cambio en ese sistema. Preguntada sobre su continuidad al frente de los Comuns, Albiach ha avanzado que el partido iniciará a finales de septiembre o principios de octubre una reflexión para encarar el nuevo ciclo político, para que haya "caras nuevas, energía nueva", aunque ha matizado que puede haber cierta continuidad entre los dirigentes de la formación.

