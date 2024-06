Montero cree que el PP intenta trasladar algo que no aparece en el acuerdo sobre el CGPJ

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que el pacto con el PP para renovar el CGPJ es vinculante, pero solo en los términos que aparecen en el texto y acusa al PP de intentar trasladar "algo que no viene en el acuerdo". Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en el acto de conmemoración del 50 aniversario de la Dirección General de Tributos, en la sede del Instituto de Estudios Fiscales, donde ha explicado PP y PSOE fijaron un plazo de seis meses para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial presente una propuesta para la designación de vocales del propio órgano de gobierno de los jueces. "Esperamos esa propuesta para valorarla, eso es lo que está escrito y lo que es vinculante para ambas formaciones políticas", ha remarcado Montero que considera que desde el PP se está trasladando "algo que no viene en el acuerdo", después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que el acuerdo es "muy claro" y advirtiese al Gobierno de que la ley "o se vota en su totalidad o no se hará". En la misma línea, la también número dos del PSOE pide no confundir y ha insistido en los términos en los que está redactado el acuerdo es a lo que se ha comprometido el Ejecutivo.

