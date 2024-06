Albiach afirma que los Comuns se plantearán si entran o no en un eventual Govern de Illa

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que su formación se planteará si entran o no en un eventual Govern presidido por el candidato del PSC, Salvador Illa, "en función de como evolucionen las negociaciones". En una entrevista de este jueves en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha apuntado que dependiendo de como de satisfechos estén del acuerdo con los socialistas y de su alcance, se plantearán "la entrada en el Govern o no". Asimismo, ha explicado que en estos momentos están negociando "en base a contenidos" y que en ningún caso ha salido la posible entrada de los Comuns en un Govern de Salvador Illa. APREMIA A ILLA Albiach ha reiterado su apremio al líder socialista para tejer un acuerdo de las fuerzas progresistas en el Parlament para lograr una investidura con los apoyos de PSC, ERC y los Comuns: "Salvador Illa es el que debe ser más proactivo, el que debe hacer más esfuerzos, el que debe ser más receptivo y más acogedor de las propuestas que le hagan el resto de fuerzas". También ha sostenido que ve "buena voluntad negociadora" de republicanos y Comuns para llegar a un acuerdo con el PSC, si bien también ha pedido exigencia para acordar medidas importantes para Catalunya, y preguntada por el Hard Rock ha asegurado que las prioridades de su partido no han cambiado, textualmente. "CAMBIO DE CARAS" Respecto a si los Comuns se plantean una renovación del partido tras los resultados de las elecciones catalanas, Albiach ha asegurado que "habrá cambio de caras" y que en estos momentos la dirección están pensando a nivel teórico, ideológico y programático hacia donde se dirige la formación, tomando el pulso de la sociedad. Ha indicado que entre finales de septiembre y principios de octubre "se abrirá el debate de la renovación de órganos", el cual culminará con la asamblea de los Comuns avanzada a mediados del mes de noviembre, y que entonces se planteará su continuidad como líder de los Comuns. "Aquí es donde yo reflexionaré y expresaré mi voluntad de decidir qué es lo que hago", ha dicho Albiach, que ha afirmado que escucharán a la ciudadanía, tanto de dentro como de fuera del partido, para elaborar una estrategia poniendo el foco en las elecciones municipales de 2027.

