Sánchez y Montero responden mañana en el Congreso a las preguntas sobre la financiación singular de Cataluña

La financiación singular para Cataluña protagonizará este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, con preguntas de varios grupos parlamentarios tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Fue el propio Sánchez quien, la semana pasada, aseguró en una entrevista que articular una financiación singular para Cataluña era "factible" y "compatible" con la multilateral. Asimismo, en el último Pleno de control parlamentario, el jefe del Ejecutivo recordó que este modelo de financiación estaba incluido en el pacto que cerró con ERC para su investidura. A raíz de esto, desde el PP registraron una batería de cuestiones sobre este asunto. En concreto, el coordinador autonómico del PP, Elías Bendodo, aprovechará la sesión plenaria para dirigirse a la vicepresidenta primera y preguntarle "cómo tiene previsto el Gobierno garantizar el cumplimiento del artículo 138 de la Constitución". ARTÍCULO 138 CE: NO PUEDE HABER PRIVILEGIOS ENTRE CC.AA Este artículo de la Carta Magna señala que el Estado tiene que garantizar la realización "efectiva" del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Y advierte que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, "en ningún caso", privilegios económicos o sociales. También en esta línea se pronunciará la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, ya que será la encargada de preguntarle a Montero si "cree que las políticas del Gobierno garantizan la igualdad entre los españoles". El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, podría tratar el tema en su debate semanal con el presidente Pedro Sánchez: "¿Cuándo va a ocuparse de la mayoría de españoles?", es la pregunta registrada. ¿QUE HAN PROMETIDO? Además, el Grupo Popular ha elegido la financiación autonómica para su interpelación al Gobierno de esta semana, que está dirigida también a la ministra Montero y que dará lugar a la votación de una moción en la siguiente sesión plenaria. En concreto, pedirán a la vicepresidenta que explique "las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles". Pero el PP no será el único grupo parlamentario que se dirija a Montero para interesarse sobre este asunto. También el diputado de ERC, Francesc-Marc Vidal, se dirigirá a la ministra de Hacienda para preguntarle si "el Gobierno considera que Cataluña tiene un modelo de financiación justa". Y, de su lado, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, utilizará la sesión de control para interpelar a Sánchez y conocer si el Gobierno "está dispuesto a impulsar el autogobierno de Galicia con la transferencia de las competencias pendientes, la condonación de deuda y un sistema de financiación justa".

Compartir nota: Guardar Nuevo