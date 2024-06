El Gobierno catalán no descarta asistir en junio al CPPF si es para defender la financiación singular

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, no ha descartado que algún representante de la Generalitat acuda al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) en julio si es para defender su propuesta de financiación singular para Cataluña. En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz ha explicado que el Govern aún no ha decidido si asistirá o no a esta reunión, después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara que convocaría esta reunión en julio. Plaja ha subrayado que el Ejecutivo catalán valorará asistir si considera que es algo que sirve para "avanzar en esta reclamación" de una financiación singular. La portavoz ha sostenido que, al igual que ha defendido la consellera de Economía, Natàlia Mas, el Govern no es partidario de una nueva financiación multilateral sino de que Cataluña salga "del régimen común". También ha detallado que no está previsto ningún encuentro entre el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes para hablar de financiación antes o después de los 37 Premis Pimes, que se celebrarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona y contarán con la presencia de ambos. "Coincidirán como otras veces. No está previsto nada excepcional", ha explicado Plaja, que ha añadido que Aragonès traslada lo mismo en público que en privado a Sánchez.

