La colocadora María Barrasa, primer refuerzo para el Hidramar Gran Canaria de la 2024/25

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jun (EFE).- El Club Voleibol Hidramar Gran Canaria ha anunciado este lunes el fichaje de la colocadora madrileña María Barrasa de cara a la próxima temporada 2024/2025 para reforzar esta posición tras la marcha de Loane Motta Paes al finalizar la campaña pasada.

El club grancanario, que este curso 2023/2024 se alzó con la cuádruple corona del voleibol nacional -Liga Iberdrola, Copa Ibérica, Copa de la Reina y Supercopa de España-, ha destacado en un comunicado que Barrasa es "una de las mejores directoras de orquesta nacionales" y que hará dupla con Ale Álvarez del Burgo para comandar la sala de máquinas del Hidramar.

La colocadora madrileña (29 años, 1,81 metros) regresa de esta forma a la que fue su casa durante las categorías de formación, concretamente como cadete, cuando vistió durante tres temporadas los colores del Olímpico antes de dar el salto a la concentración permanente de la selección española en Soria en la temporada 2011-2012, donde permaneció por dos cursos.

Su primera experiencia como profesional llegó de la mano del Haro Rioja (2013-2015), al que seguiría el Iruña (2015-2016) antes de fichar por el club en el que más tiempo ha pasado en toda su trayectoria deportiva, el Avarca de Menorca, donde estuvo siete temporadas (2016-2023) y "terminó de convertirse en una de las mejores colocadoras nacionales de la actualidad".

Tras su paso por Baleares, Barrasa fichó la pasada campaña por el CV Kiele Socuéllamos, pero una grave lesión en el cruzado de su rodilla le "privó de mostrar todo su potencial en el equipo manchego", recalca el comunicado.

Es por ello que la colocadora, que cuenta con una Supercopa de España en su palmarés, ha decidido retormar a sus orígenes como jugadora para intentar relanzar su carrera tras esta lesión que le impidió dar todo de sí en los últimos meses.

"Su ADN competitivo encaja a la perfección en el seno de un club como el Hidramar Gran Canaria que tendrá el reto este año de revalidar los cuatro títulos conquistados la temporada pasada, además de intentar romper la barrera de la fase previa de la Liga de Campeones para clasificarse para la fase de grupos", ha señalado el club canario.

En sus primeras palabras como flamante fichaje del Hidramar, recogidas por el club en este comunicado, María Barrasa ha agradecido que el club haya apostado por ella "en un momento complicado", y ha asegurado que se encuentra en la recta final de su recuperación y que solo le falta "volver a entrar en contacto con el balón en la pista".

"El objetivo principal es volver a jugar al voleibol, porque es lo que más me gusta. Tengo muchísimas ganas. Este año no he podido por cosas que no dependían solo de mi, he tenido mala suerte, así que ahora lo que quiero es volver a jugar, disfrutar y que todo lo que tenga que venir, que venga", ha concluido la colocadora madrileña. EFE

