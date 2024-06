Morant pide a Baldoví que "confíe" en que el Gobierno abordará una financiación que "seguro beneficiará" a la Comunitat

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha pedido al síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que "confíe" en que el Gobierno central "va a abordar el nuevo modelo de financiación" y, en el mismo, "seguro que sale beneficiada la Comunitat Valenciana". En estos términos se ha pronunciado Morant este sábado, preguntada por las declaraciones de Baldoví, quien ha advertido, en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que puede perder los votos de los dos diputados de la coalición valencianista en el Congreso si no atiende la "singularidad valenciana" ante una eventual financiación singular para Catalunya. "Yo a la gente que efectivamente quiere trabajar por un modelo de financiación justo, como el señor Baldoví, le digo que confíe, que desde luego el Gobierno de España va a trabajar en esa línea", ha insistido la ministra, al tiempo que ha sostenido que la Comunitat Valenciana es "una de las comunidades más maltratadas" por el actual sistema de financiación. Morant ha apuntado que "ese modelo de financiación que es malo para la Comunitat Valenciana caducó en el año 2014, cuando gobernaba con mayoría absoluta Mariano Rajoy y con mayoría absoluta el Partido Popular también en la Comunitat Valenciana". "Y no hicieron nada", ha reprochado. Por este motivo, ha asegurado que el PP "no tiene un modelo de financiación que presentar en esa discusión". "De hecho, Sánchez le propuso a Feijóo abordar el modelo de financiación autonómica y no han querido abordarlo", ha afeado. Y ha criticado que los 'populares' "ahora usen de nuevo la excusa de Cataluña para agitar la bandera del agravio entre territorios".

